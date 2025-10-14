Es tendencia:
El durísimo ‘golpe’ de la Paraguay de Gustavo Alfaro a la Selección de Ecuador

La Selección de Paraguay jugó este martes y le dio una durísima noticia a la Selección de Ecuador en su competencia directa por el bombo 2.

Por Gustavo Dávila

La Selección de Ecuador le queda el objetivo final de meterse en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. No depende solo de sí mismo y ahora ha recibido una dura noticia de parte de Paraguay.

Uno de los rivales directos de la ‘Tri’ para meterse en los primeros 24 puestos del ranking FIFA es Corea del Sur. Los asiáticos recibieron en casa a Paraguay, con la ‘Tri’ necesitando una victoria del equipo CONMEBOL.

Beccacece y Ecuador recibieron una dura noticia, y es que Corea del Sur venció 2-0 y con esto mete presión a Ecuador para su partido contra México. En caso de una derrota, aumenta la obligación de la ‘Tri’ para los amistosos en noviembre 2025 y marzo 2026.

Eom Ji-Sung y Oh Hyeon-gyu fueron los autores de los goles para los locales, la albirroja también necesita ganar estos amistosos para subir. Actualmente Gustavo Alfaro y la Albirroja se encuentran en la mitad del bombo 3.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

  • Estados Unidos vs. Ecuador
    10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)
  • México vs. Ecuador
    14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)
    ​Guadalajara, México
