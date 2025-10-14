El durísimo ‘golpe’ de la Paraguay de Gustavo Alfaro a la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador le queda el objetivo final de meterse en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026. No depende solo de sí mismo y ahora ha recibido una dura noticia de parte de Paraguay.

Uno de los rivales directos de la ‘Tri’ para meterse en los primeros 24 puestos del ranking FIFA es Corea del Sur. Los asiáticos recibieron en casa a Paraguay, con la ‘Tri’ necesitando una victoria del equipo CONMEBOL.

Beccacece y Ecuador recibieron una dura noticia, y es que Corea del Sur venció 2-0 y con esto mete presión a Ecuador para su partido contra México. En caso de una derrota, aumenta la obligación de la ‘Tri’ para los amistosos en noviembre 2025 y marzo 2026.

Eom Ji-Sung y Oh Hyeon-gyu fueron los autores de los goles para los locales, la albirroja también necesita ganar estos amistosos para subir. Actualmente Gustavo Alfaro y la Albirroja se encuentran en la mitad del bombo 3.

ver también Moisés Caicedo cambió de representante y ahora lo ponen en este gigante de Europa

Corea del Sur 2-0 Paraguay.

ver también Barcelona quiere a un DT campeón con Indendependiente del Valle

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Publicidad

Publicidad

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

ver también ¡Los rechaza! Tiene contrato con Barcelona pero declaró no querer volver al club