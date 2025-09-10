En 2024 Ecuador era eliminado de la Copa América ante Argentina en penales, en aquel momento Enner Valencia puso en duda su continuidad tras fallar un penal clave para ‘La Tri’. No obstante, el delantero se quedó y ahora revele quienes lo ayudaron a quedarse.

En medio de la celebración después de vencer a Argentina, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, bajó a saludar a los jugadores y Enner Valencia dejó un contundente declaración: “Por usted estoy de vuelta aquí, por usted y Seba (Beccacece) estoy de vuelta aquí”, comentó el goleador.

Y es que ante Argentina, Enner Valencia pudo sacarse todos los “fantasmas” de aquella Copa América, ya que nuevamente tuvo un penal y ahora el delantero ecuatoriano no falló. El que fue su último partido de Eliminatorias terminó en felicidad.

Cuando Beccacece llegó a la Selección de Ecuador, se dudaba de que Enner Valencia siga en el equipo, porque el delantero dejó abierta esa ventana para salir. No obstante, el entrenador lo supo convencer y lo trajo de vuelta para que se despida por todo lo alto.

Ante Argentina en el Monumental fue el último partido de Eliminatorias de Enner Valencia. Asimismo, poco después de este triunfo se confirmó el goleador ecuatoriano vivirá una nueva experiencia en un club del extranjero, al tener un acuerdo con Pachuca.

Los números de Enner Valencia en la Selección de Ecuador

En toda su carrera con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado un total de 100 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano pudo marcar 47 goles y dio 14 asistencias. Es el máximo goleador en toda la historia de la Selección de Ecuador.

¿Enner Valencia jugará el Mundial de 2026?

Aunque se despidió de las Eliminatorias, se aclaró que Enner Valencia sí jugaría el Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador. De hecho, el goleador cambia de equipo sobre la hora en el mercado porque quiere seguir jugando y sumando minutos para llegar bien a la Copa del Mundo.

