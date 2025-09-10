Es tendencia:
logotipo del encabezado
Enner Valencia

Enner Valencia confiesa quienes lo hicieron quedar en la Selección de Ecuador

Enner Valencia confesó quienes fueron claves para que se quede en la Selección de Ecuador. ¿Tuvo algo que ver Beccacece?

Por Jose Cedeño Mendoza

Enner Valencia se mantuvo en la Selección de Ecuador por estas dos personas
© GettyImages/ Edit BVEnner Valencia se mantuvo en la Selección de Ecuador por estas dos personas

En 2024 Ecuador era eliminado de la Copa América ante Argentina en penales, en aquel momento Enner Valencia puso en duda su continuidad tras fallar un penal clave para ‘La Tri’. No obstante, el delantero se quedó y ahora revele quienes lo ayudaron a quedarse.

En medio de la celebración después de vencer a Argentina, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, bajó a saludar a los jugadores y Enner Valencia dejó un contundente declaración: “Por usted estoy de vuelta aquí, por usted y Seba (Beccacece) estoy de vuelta aquí”, comentó el goleador.

Y es que ante Argentina, Enner Valencia pudo sacarse todos los “fantasmas” de aquella Copa América, ya que nuevamente tuvo un penal y ahora el delantero ecuatoriano no falló. El que fue su último partido de Eliminatorias terminó en felicidad.

Cuando Beccacece llegó a la Selección de Ecuador, se dudaba de que Enner Valencia siga en el equipo, porque el delantero dejó abierta esa ventana para salir. No obstante, el entrenador lo supo convencer y lo trajo de vuelta para que se despida por todo lo alto.

La hinchada de la Selección de Ecuador explotó contra este jugador: “Que malo es…”

ver también

La hinchada de la Selección de Ecuador explotó contra este jugador: “Que malo es…”

Tweet placeholder

Ante Argentina en el Monumental fue el último partido de Eliminatorias de Enner Valencia. Asimismo, poco después de este triunfo se confirmó el goleador ecuatoriano vivirá una nueva experiencia en un club del extranjero, al tener un acuerdo con Pachuca.

Publicidad
“No falla casi nunca”: Relator argentino quiso “mufar” a Enner Valencia en su penal

ver también

“No falla casi nunca”: Relator argentino quiso “mufar” a Enner Valencia en su penal

Los números de Enner Valencia en la Selección de Ecuador

En toda su carrera con la Selección de Ecuador, Enner Valencia ha jugado un total de 100 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano pudo marcar 47 goles y dio 14 asistencias. Es el máximo goleador en toda la historia de la Selección de Ecuador.

¿Enner Valencia jugará el Mundial de 2026?

Aunque se despidió de las Eliminatorias, se aclaró que Enner Valencia sí jugaría el Mundial de 2026 con la Selección de Ecuador. De hecho, el goleador cambia de equipo sobre la hora en el mercado porque quiere seguir jugando y sumando minutos para llegar bien a la Copa del Mundo.

Tras la victoria ante Argentina: Este sería el ranking FIFA de la Selección de Ecuador

ver también

Tras la victoria ante Argentina: Este sería el ranking FIFA de la Selección de Ecuador

Moisés Caicedo recibe la peor noticia de todas para el Mundial 2026 con la Selección Ecuador

ver también

Moisés Caicedo recibe la peor noticia de todas para el Mundial 2026 con la Selección Ecuador

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
"No falla casi nunca": Relator argentino quiso "mufar" a Enner Valencia en su penal
Fútbol de Ecuador

"No falla casi nunca": Relator argentino quiso "mufar" a Enner Valencia en su penal

¡Última hora! Enner Valencia deja Internacional y ficharía por este equipo
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Enner Valencia deja Internacional y ficharía por este equipo

¡Atenta la Tri! Sin Enner Valencia, este será el nuevo delantero titular de Ecuador
Fútbol de Ecuador

¡Atenta la Tri! Sin Enner Valencia, este será el nuevo delantero titular de Ecuador

¡No pudo hacer nada! Mastantuono intentó evadir a Piero Hincapié y así le fue
Fútbol de Ecuador

¡No pudo hacer nada! Mastantuono intentó evadir a Piero Hincapié y así le fue

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo