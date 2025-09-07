No jugará otro Mundial con Ecuador y en este club seguirá su carrera Hernán Galíndez

Enner Valencia no es el único jugador de la Selección de Ecuador que se despedirá de la Tri luego del Mundial 2026, otro que seguramente hará lo mismo es Hernán Galíndez. El arquero difícilmente llegará a la Copa del Mundo 2030 pero tiene decidido su futuro a nivel de clubes.

Hernán Galíndez completaría sus dos años de contrato con Huracán de Argentina y luego volvería a Ecuador. A sus 40 años tendría una última etapa en LigaPro y el club que lo recibiría es Universidad Católica.

El argentino naturalizado estuvo más de diez años en el club ‘camarata’ y declaró públicamente que le gustaría retirarse en la ‘Chatolei’ como gesto de agradecimiento. Su nivel lo llevó a Aucas, dónde fue campeón ecuatoriano en el año 2022.

Tuvo sondeos de Liga de Quito, Emelec y Barcelona antes de que se concrete su salida a Huracán, sin embargo Galíndez optó por un reto en uno de los importantes clubes de su país.

Hernán Galíndez – Selección Ecuador.

A sus 38 años de edad es poco probable que Galíndez llegue a la Copa del Mundo 2030, aunque si podría estar para el arranque de Eliminatorias CONMEBOL en el 2027.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hernán Galíndez con Huracán?

Hernán Galíndez tiene contrato con Huracán hasta la temporada 2027, el portero fue recientemente renovado. El arquero ecuatoriano cuando termine su contrato cumplirá 41 años de edad, y seguramente el retiro estaría más cercano para ese momento.

Los clubes que lo buscaron de LigaPro

En medio de rumores de mercado, Hernán Galíndez circunstancialmente sonó tanto para Barcelona como para Emelec y Liga de Quito antes que decida ir a Huracán de Argentina.