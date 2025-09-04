Es tendencia:
¡No perdonan las redes! Los mejores memes del partido entre Ecuador y Paraguay

La Selección de Ecuador jugó contra Paraguay y tras el partido las redes sociales no perdonaron y elaboraron los mejores memes.

Por Gustavo Dávila

Los mejores memes del partido entre Ecuador y Paraguay. Foto: Getty
Los mejores memes del partido entre Ecuador y Paraguay. Foto: Getty

La Selección de Ecuador completó la penúltima fecha del partido de Eliminatorias contra Paraguay, las redes sociales no perdonaron. Los hinchas hicieron uso de su creatividad y publicaron varios memes que se hicieron virales tras el 0-0.

Los memes volvieron a apuntar a la falta de gol de la Selección de Ecuador, así como también el nivel distinto de algunos jugadores en sus clubes y cuando vienen al combinado nacional.

Otro tema recurrente fue el pasado de Gustavo Alfaro con la Selección de Ecuador, querido por los jugadores e hinchas.

Ahora la Selección de Ecuador cerrará su camino al Mundial contra Argentina en el Monumental de Guayaquil. Entre los objetivos de la ‘Tri’ está sumar puntos que lo metan en el Bombo 2 del sorteo para la Copa del Mundo.

¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

¡Cambios en Barcelona! Los cuatro nombres que suenan para reemplazar a Rescalvo

¡Atento Ecuador! FIFA prepara histórico cambio en Eliminatorias y nos metería directo al Mundial 2030

¡Atento Ecuador! FIFA prepara histórico cambio en Eliminatorias y nos metería directo al Mundial 2030

¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

¡Camisetazo en el Astillero! Emelec iría por dos jugadores de Barcelona

La tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL

La tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL queda así en esta jornada:

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador contra Argentina?

La Selección de Ecuador jugará contra Argentina el martes 9 de septiembre a las 18h00, luego de eso volverá a jugar en marzo dos amistosos internacionales previos a la Copa del Mundo.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

  • Hernán Galíndez
  • Gonzalo Valle
  • Moisés Ramírez
  • David Cabezas
¿Se acabó el amor? Segundo Castillo deja advertencia a Barcelona

¿Se acabó el amor? Segundo Castillo deja advertencia a Barcelona

Defensas:

  • Piero Hincapié
  • William Pacho
  • Joel Ordóñez
  • Pervis Estupiñán
  • Ángelo Preciado
  • Cristhian Ramírez
  • Xavier Arreaga
  • Félix Torres

Mediocampistas:

  • Moisés Caicedo
  • Alan Franco
  • Kendry Páez
  • Pedro Vite
  • Nilson Angulo
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Alan Minda
  • Patrick Mercado
  • Jordy Alcívar
  • Bryan Ramírez
  • Darwin Guagua
  • Denil Castillo
  • Yaimar Medina

Delanteros:

  • Enner Valencia
  • Kevin Rodríguez
  • Leonardo Campana
  • John Mercado
¡BOMBAZO en LigaPro! Independiente del Valle facturará $14 MILLONES en solo siete días 

¡BOMBAZO en LigaPro! Independiente del Valle facturará $14 MILLONES en solo siete días 

"Es uno menos": Los hinchas de la Selección de Ecuador explotan contra este jugador
Fútbol de Ecuador

"Es uno menos": Los hinchas de la Selección de Ecuador explotan contra este jugador

Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL tras la penúltima fecha
Eliminatorias de Conmebol

Así quedó la tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL tras la penúltima fecha

Ecuador resiste y suma por primera vez de visita contra Paraguay
Eliminatorias de Conmebol

Ecuador resiste y suma por primera vez de visita contra Paraguay

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay
Eliminatorias de Conmebol

Los posibles rivales de Ecuador en el Mundial 2026 tras el partido con Paraguay

