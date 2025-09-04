¡No perdonan las redes! Los mejores memes del partido entre Ecuador y Paraguay

La Selección de Ecuador completó la penúltima fecha del partido de Eliminatorias contra Paraguay, las redes sociales no perdonaron. Los hinchas hicieron uso de su creatividad y publicaron varios memes que se hicieron virales tras el 0-0.
Los memes volvieron a apuntar a la falta de gol de la Selección de Ecuador, así como también el nivel distinto de algunos jugadores en sus clubes y cuando vienen al combinado nacional.
Otro tema recurrente fue el pasado de Gustavo Alfaro con la Selección de Ecuador, querido por los jugadores e hinchas.
Ahora la Selección de Ecuador cerrará su camino al Mundial contra Argentina en el Monumental de Guayaquil. Entre los objetivos de la ‘Tri’ está sumar puntos que lo metan en el Bombo 2 del sorteo para la Copa del Mundo.
La tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL
La tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL queda así en esta jornada:
¿Cuándo juega la Selección de Ecuador contra Argentina?
La Selección de Ecuador jugará contra Argentina el martes 9 de septiembre a las 18h00, luego de eso volverá a jugar en marzo dos amistosos internacionales previos a la Copa del Mundo.
La lista de convocados de la Selección de Ecuador
Arqueros:
- Hernán Galíndez
- Gonzalo Valle
- Moisés Ramírez
- David Cabezas
Defensas:
- Piero Hincapié
- William Pacho
- Joel Ordóñez
- Pervis Estupiñán
- Ángelo Preciado
- Cristhian Ramírez
- Xavier Arreaga
- Félix Torres
Mediocampistas:
- Moisés Caicedo
- Alan Franco
- Kendry Páez
- Pedro Vite
- Nilson Angulo
- Gonzalo Plata
- John Yeboah
- Alan Minda
- Patrick Mercado
- Jordy Alcívar
- Bryan Ramírez
- Darwin Guagua
- Denil Castillo
- Yaimar Medina
Delanteros:
- Enner Valencia
- Kevin Rodríguez
- Leonardo Campana
- John Mercado
