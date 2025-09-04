¡No perdonan las redes! Los mejores memes del partido entre Ecuador y Paraguay

La Selección de Ecuador completó la penúltima fecha del partido de Eliminatorias contra Paraguay, las redes sociales no perdonaron. Los hinchas hicieron uso de su creatividad y publicaron varios memes que se hicieron virales tras el 0-0.

Los memes volvieron a apuntar a la falta de gol de la Selección de Ecuador, así como también el nivel distinto de algunos jugadores en sus clubes y cuando vienen al combinado nacional.

Otro tema recurrente fue el pasado de Gustavo Alfaro con la Selección de Ecuador, querido por los jugadores e hinchas.

Ahora la Selección de Ecuador cerrará su camino al Mundial contra Argentina en el Monumental de Guayaquil. Entre los objetivos de la ‘Tri’ está sumar puntos que lo metan en el Bombo 2 del sorteo para la Copa del Mundo.

La tabla de posiciones de las Eliminatorias CONMEBOL

La tabla de posiciones de Eliminatorias CONMEBOL queda así en esta jornada:

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador contra Argentina?

La Selección de Ecuador jugará contra Argentina el martes 9 de septiembre a las 18h00, luego de eso volverá a jugar en marzo dos amistosos internacionales previos a la Copa del Mundo.

La lista de convocados de la Selección de Ecuador

Arqueros:

Hernán Galíndez

Gonzalo Valle

Moisés Ramírez

David Cabezas

Defensas:

Piero Hincapié

William Pacho

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Ángelo Preciado

Cristhian Ramírez

Xavier Arreaga

Félix Torres

Mediocampistas:

Moisés Caicedo

Alan Franco

Kendry Páez

Pedro Vite

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

John Yeboah

Alan Minda

Patrick Mercado

Jordy Alcívar

Bryan Ramírez

Darwin Guagua

Denil Castillo

Yaimar Medina

Delanteros:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

John Mercado

