Flamengo y la drástica medida que tomará tras la nueva expulsión de Gonzalo Plata

Si en cuartos de final hubo ruido luego de que le levantaran una tarjeta roja a Gonzalo Plata, ahora podría haber un nuevo insólito episodio tras el nuevo pedido de Flamengo. El club considera que se vio afectado por la expulsión del ecuatoriano en semifinales de Copa Libertadores y tomará medidas.

Medios brasileños como UOL Esporte aseguran que Flamego apelará la expulsión de Gonzalo Plata ante CONMEBOL, acusando “error del VAR”. El finalista de la Copa Libertadores se consideró perjudicado tras la tarjeta roja y que el juez no fuera al VAR a revisarla.

La expulsión se dio luego de un golpe de Gonzalo Plata a Marcos Rojo, quién reaccionó cuando el defensor de Racing apurara a levantar al ecuatoriano. Por ahora, Plata no estará en Lima 2025.

Es muy poco probable de que CONMEBOL levante sanciones pero ya en cuartos de final justamente levantaron la suspensión de Gonzalo Plata tras ver una equivocada roja vs. Estudiantes de La Plata.

Flamengo se metió a la final de la Copa Libertadores tras ganar 1-0 en el global, al final fue determinante el gol de Carrascal en el final de la ida en el Maracaná de Brasil.

¿Cuándo es y quiénes jugarán la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de la Copa Libertadores 2025 está programada para el próximo 29 de noviembre y se disputará en el Estadio Monumental de Lima y son Palmeiras, Flamengo, Liga de Quito y Racing los que pelean por estar. El partido se verá por Disney+