Atentos en Brasil: Lo que hará Flamengo con Gonzalo Plata luego del Mundial 2026

Gonzalo Plata es una de las figuras del Flamengo, aún así no todo está claro sobre la continuidad del extremo ecuatoriano en el gigante brasileño. Luego del Mundial 2026 podría haber novedades sobre el extremo titular de la Selección de Ecuador.

Si Gonzalo Plata realiza una buena Copa del Mundo, en Flamengo no descartan una venta, según información de UOL Esporte. El ecuatoriano es uno de los pocos futbolistas que el club rojinegro considera que podrá revalorizarse.

Además de la oportunidad de ingresar más de 25 millones de dólares por Gonzalo Plata, Flamengo tiene también varios futbolistas ofensivos. Entre volantes y delanteros, el club cuenta con: Bruno Henrique, Juninho, Wallace Yan, Pedro, Luiz Araujo, Gonzalo Plata, Samuel Lino, Everton, Carrascal, Saúl.

Además según información de Bolavip, el delantero Valentín Castellanos también es del interés del Flamengo. Más allá de que no tienen necesidades económicas, el club podría vender ante la gran cantidad de estrellas.

Gonzalo Plata es convocado con Ecuador desde el 2020.

Ofertas no le faltarían a Gonzalo Plata, durante los dos últimos mercados tuvo sondeos de la Premier League, la Ligue 1 y de la liga de España. El ‘tricolor’ vino de Al Sadd por 10 millones de euros y actualmente gana 2.5 millones de dólares al año.

¿Cuánto cuesta el pase de Gonzalo Plata?

Flamengo tiene una cláusula de rescisión con Gonzalo Plata de 20 millones. El equipo brasileño quiere una nueva negociación que le permita aumentar esta a cerca de los 30 millones.