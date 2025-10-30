Barcelona no entrenó y se conoce la fortuna que piden los jugadores para volver a entrenar

Al igual que en Emelec, en Barcelona SC viven momentos de salarios pendientes y ya los jugadores tomaron medidas. El plantel decidió no entrenar como forma de protesta y ya se conoce cuánto piden para retomar los trabajos.

Según el periodista Andrés Muñoz, Barcelona SC está tres meses impagos y piden sus salarios de agosto, septiembre y octubre, así mismo piden que se les cancele premios pendientes por clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores del presente año.

Se conoce que la cifra entre salarios y premios superaría el millón de dólares, un valor altísimo para la delicada situación económica del club. Se conoce que el déficit del equipo es de 55 millones de dólares según Marcelo Bee Sellares.

Esto se da en una semana en donde tres grandes de Ecuador viven meses de sueldo impagos. A la ya conocida medida de Emelec ahora también se suman Barcelona y El Nacional.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

