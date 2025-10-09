Es tendencia:
Casi que de sorpresa: Emelec jugaría la Copa Libertadores 2026

En medio de resultados negativos y problemas económicos, Emelec está cerca de meterse a la Copa Libertadores 2026.

Por Gustavo Dávila

Emelec ha tenido un año muy irregular en lo deportivo, económico e institucional, sin embargo los azules casi de sorpresa podrían cerrar con un gran objetivo: Jugar la Copa Libertadores del próximo año. Para esto solo deben pasar los siguientes 90 minutos de Copa Ecuador.

Por los cuartos de final del torneo, Emelec enfrentará a Guayaquil City por un pase a semifinal. Si la lógica se impone, las semifinales de la Copa Ecuador se jugarán con Emelec, Liga de Quito, Independiente del Valle/U. Católica y el ganador entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre.

Si esto se cumple y en LigaPro siguen los ‘albos’, ‘rayados’ y ‘camaratas´ en puestos de clasificación directa a Libertadores vía LigaPro, entonces el cupo de Copa Ecuador se lo llevaría Emelec. La única forma que esto no ocurra es si Cuenca Juniors o 9 de Octubre se alcen con el trofeo.

El partido entre Emelec y Guayaquil City podría significar jugarse los 3 millones de dólares que paga la CONMEBOL por clasificar directo a fase de grupos. Los azules no juegan el torneo continental desde el 2021.

Emelec festeja clasificación en Copa Ecuador.

¿Emelec puede ser eliminado en la mesa?

Ahora resta que se defina si Emelec incumplió con una alineación indebida por Washington Corozo. Aunque todo depende de lo que resuelva Leones y de las actas oficiales. Por el momento, el ‘Bombillo’ está fijo en los cuartos de final de la Copa Ecuador.

El cuadro final de la Copa Ecuador

Así quedó el cuadro final de la Copa Ecuador:

gustavo dávila
