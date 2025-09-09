¡Última hora! Enner Valencia deja Internacional y ficharía por este equipo

Enner Valencia fue la gran figura de Ecuador en la victoria ante Argentina por las Eliminatorias. El seleccionado ecuatoriano ya no sería jugador de Internacional y hace un movimiento de última hora en el mercado de fichajes que sorprende a propios y extraños.

De acuerdo a la información de María José Flores, Enner Valencia sería nuevo jugador de Pachuca para esta misma temporada. Ya que el mercado de fichajes en México aún está abierto y el tricolor tiene todo encaminado para irse a jugar en México, donde ya supo ser protagonista.

Enner Valencia no estaba teniendo minutos en Internacional, pero esperaban que todo el movimiento de mercado se diera en 2026 y no en esta misma temporada. El delantero ecuatoriano se va a México buscando minutos para sumar la regularidad necesaria.

Por otro lado, también este fichaje termina sorprendiendo ya que todos esperaban que Enner Valencia se mueva a Emelec, no obstante, este regreso aún tendrá que esperar. La elección de México se ve lógica, desde la intención de poder jugar.

Se espera que en las próximas horas se confirme que Enner Valencia se mueve a México y por cuánto se va. Al ecuatoriano aún le quedaba 1 año de contrato en Brasil.

Los números de Enner Valencia en esta temporada

En lo que va de temporada, Enner Valencia ha jugado un total de 32 partidos con Internacional, sin embargo, en la mayoría fue viniendo desde el banco de suplentes. El delantero ecuatoriano ha marcado 7 goles en todo lo que va de año, y solo ha dado 1 asistencia.

