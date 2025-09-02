“El mejor ecuatoriano”: Las reacciones de los hinchas del Arsenal al fichaje de Piero Hincapié

Piero Hincapié es nuevo jugador del Arsenal y no solo en Ecuador están emocionados. El central dejó el Bayer Leverkusen y los hinchas ‘gunners’ no escondieron su alegría en redes sociales.

“Fichamos al mejor ecuatoriano”, “ahora sí vendrán los trofeos”, “bienvenido a casa”, fueron algunos de los mensajes que los hinchas del Arsenal colgaron en el post de anuncio oficial. Los ‘gunners’ destacaron su calidad y proyección del central de 23 años.

Piero Hincapié llega al Arsenal a préstamo con una cláusula de compra obligatoria por 52 millones de euros. Con el Bayer Leverkusen jugó dos temporadas y conquistó tres títulos.

Los aficionados del Arsenal también pidieron que se le de oportunidades al ecuatoriano de entrada. Su debut podría ser como titular tras la lesión de William Saliba.

El Arsenal le pagará cerca de seis millones de dólares al año en salario según medios ingleses, esto representa un aumento considerable de los 3.4 millones de euros que cobraba en Alemania.

Los números de Piero Hincapié con la camiseta de Bayer Leverkusen

Con la camiseta de Bayer Leverkusen, Piero Hincapié jugó en toda su carrera un total de 166 partidos, entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 7 goles y dio 5 asistencias. Terminó ganando una Bundesliga, una Copa de Alemania, una Supercopa alemana y fue subcampeón de la Europa League.

Todos los equipos que estuvieron preguntando por Piero Hincapié

Durante todo este mercado de transferencias, Piero Hincapié se terminó relacionando con equipos también de España, como el FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, siendo este último el más opcionado a ficharlo, pero no lo hizo. Arsenal se lleva al central que tenía enamorada a media Europa.

