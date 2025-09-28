Es tendencia:
EN VIVO Y GRATIS Orense vs. Emelec por la LigaPro vía Zapping

Orense SC recibe a Emelec por la fecha 30 de la LigaPro, los machaleños tienen opciones de meterse al hexagonal del título.

Por Gustavo Dávila

La fecha 30 de la LigaPro tiene a Orense peleando por uno de los últimos cupos al hexagonal final mientras que Emelec necesita ganar para clasificar al menos a Copa Sudamericana.

¿Cómo va la tabla?

Orense se encuentra 6to en la tabla con 46 puntos, por lo que un empate le basta para asegurar su permanencia en el hexagonal final. Emelec deberá ganar y esperar un tropiezo de Libertad para ubicarse en Sudamericana.

¡Arranca la previa!

Emelec visita a un Orense que tiene opciones de meterse en hexagonal final de LigaPro.

