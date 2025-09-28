EN VIVO Y GRATIS Orense vs. Emelec por la LigaPro vía Zapping

La fecha 30 de la LigaPro tiene a Orense peleando por uno de los últimos cupos al hexagonal final mientras que Emelec necesita ganar para clasificar al menos a Copa Sudamericana.
ver también
Todo el Chelsea consternado: La dura sanción que le podría caer a Moisés Caicedo
ver también
Gonzalo Valle podría dar el salto a Europa tras ser una muralla en Copa Libertadores
ver también
Piero Hincapié sigue sin ser convocado en el Arsenal y la clara decisión de Arteta con el ecuatoriano
ver también
¡Sorpresa en LigaPro! Barcelona se quedaría con figura de Independiente del Valle