Llegó siendo uno de los fichajes más sonados del fútbol ecuatoriano en los últimos años, sin embargo Felipe Caicedo no pudo ser el aporte esperado en Barcelona. Su contrato acaba pronto y hay detalles de su futuro profesional para el 2026.

En Marca 90 dieron a conocer que esta vez ‘Felipao’ pondrá el aspecto familiar como prioridad y regresaría al Medio Oriente. Se conoce que Caicedo vino solo al club para cumplir su sueño de jugar en el equipo amarillo.

Tras las constantes lesiones musculares, Felipe Caicedo incluso declaró que consideró retirarse, lo que también estaría entre sus opciones. El ex Manchester City, SS Lazio, Inter de Milán entre otros llegó a Barcelona tras casi dos años sin jugar.

Caicedo lleva 16 partidos jugados este año, pero apenas ha estado en cancha 529 minutos. El ex seleccionado de Ecuador corre por detrás de Octavio Rivero y Miguel Parrales a consideración de Rescalvo.

Felipe Caicedo – Barcelona

Salario de Felipe Caicedo en Barcelona

Barcelona SC le pagaría a Felipe Caicedo un salario de USD 50.000 mensual, por lo cual, en este periodo le ha pasado USD 250.000 por apenas dos goles. El goleador le marcó a Orense y otro a Universidad de Católica, de penal, ninguno sirvió para ganar.

Las estadísticas de Felipe Caicedo como jugador de Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC, Felipe Caicedo ha jugado en lo que va de temporada 15 partidos. El delantero ha marcado 3 goles. En total lleva en la cancha más de 500 minutos. Tiene contrato con el club hasta finales de 2025, donde firmó tras casi 2 años sin jugar.