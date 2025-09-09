Fin de ciclo: Los jugadores que se despidieron de las Eliminatorias luego del Ecuador vs. Argentina

Se acabaron las Eliminatoria CONMEBOL y tras el partido entre la Selección Ecuador y Argentina, también hubo despedidas en la ‘Tri’. Así como Messi en la visita, en Ecuador también hubo jugadores que no estarán en la próxima Eliminatoria.

Lo adelantó Enner Valencia en rueda de prensa el fin de semana pasado y en medio de abrazos y emociones, el delantero se despidió de la Eliminatoria. No lo adelantó pero por edad Hernán Galíndez también dirá adiós a Ecuador luego del Mundial 2026.

Por edad podría aún estar en el grupo pero a sus 30 años de edad y con varios centrales por delante, Xavier Arreaga podría también haber estado en su última convocatoria este martes.

El resto de jugadores tiene en su mayoría menos de 25 años de edad, lo que habla de la generación joven que tiene Ecuador en estas dos últimas clasificaciones a la Copa del Mundo.

Argentina terminó la Eliminatoria en el primer lugar y con comodidad, Ecuador estuvo gran parte en el 2do puesto pero fue perdiendo espacio. La Tri logró remontar el -3 de la sanción y se metió al Mundial antes de dos fechas.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en marzo una serie de amistosos para lo que será el Mundial 2026, con rivales aún por definir. La idea de la FEF es jugar contra amistosos UEFA.