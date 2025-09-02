Fue campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito y ahora jugará en el Ascenso en Ecuador

Jefferson Valverde fue campeón con Liga de Quito de la Copa Sudamericana y ahora el volante ecuatoriano ha sufrido varios cambios en su carrera. Está sin equipo, tras su salida de Orense, y ahora incluso suena para llegar a otros equipos, en el Ascenso Nacional.

Valverde fue uno de los volantes más importantes de la LigaPro, en su mejor momento. Sin embargo, varias decisiones fueron cambiando su carrera. El volante no quiso seguir en Liga, se fue a jugar en la MLS, luego regresó a Orense, y tampoco pudo estabilizarse.

De acuerdo a diferentes informaciones, Jefferson Valverde está muy cerca de ser un refuerzo estelar para equipos que juegan en el Ascenso Nacional. Clubes como Liga de Portoviejo, Deportivo Quito, o Naranja Mekánica tendrían en el radar al jugador.

Asimismo, esta llegada al ascenso nacional solo sería por un tiempo determinado en este 2025. Ya que el volante tendría acercamientos con otros equipos de la LigaPro para en la temporada 2026 terminar de nuevo jugando en la primera división.

Valverde ganó la Copa Sudamericana con Liga de Quito.

Jefferson Valverde tuvo un rendimiento de importante nivel en Orense, sin embargo, este no pudo ser regular, ya que el volante ecuatoriano alternó entre titularidades y suplencias. Cuando llegó era uno de los fichajes más importantes de la LigaPro.

Los números de Jefferson Valverde en esta temporada

En toda la temporada con la camiseta de Orense, Jefferson Valverde apenas pudo jugar 18 partidos con la camiseta del equipo de Machala. El jugador no marcó ningún gol ni dio asistencias. Sumó en cancha más de 1.400 minutos. Fue campeón de Sudamericana y de LigaPro con Liga de Quito.