Goleó en el Clásico del Astillero y la contundente decisión de Barcelona con Ismael Rescalvo

La goleada de Barcelona contra Emelec en el Clásico del Astillero también sirvió para que la directiva decida sobre Ismael Rescalvo.

Por Gustavo Dávila

En Barcelona SC respiran un ambiente de alegría luego de golear 4-0 en el Clásico del Astillero a Emelec, y alguien que respira algo de tranquilidad es Ismael Rescalvo. El entrenador estaba bajo la lupa en este partido y tras el resultado se conoce su futuro.

La directiva de Barcelona ratifica al entrenador español por lo menos hasta el final de la fase regular. Los amarillos estaban listos para un cambio de DT si Emelec perdía.

Con la goleada, Barcelona sigue segundo en la tabla de LigaPro y aunque necesita una hazaña para ganar el campeonato, sigue muy firme en el paso directo a Copa Libertadores.

En caso de que perdiera, ya estaban listos Trobbiani, Marcelo Zuleta, Pablo Repetto entre otros como los candidatos a dirigir a Barcelona en el caso de que el español renuncie o sea despedido.

Barcelona SC goleó a Emelec en el Clásico del Astillero.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ya ha dirigido un total de 12 partidos. Ganando 6 encuentros, empatando 3 y terminó perdiendo 3. Asumió como DT a 1 punto de Independiente del Valle, y ahora ya está a 12 del equipo ‘Rayado’ que le ganó la temporada regular.

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Barcelona SC le paga a Ismael Rescalvo un salario mensual de entre 20 y 30 mil dólares. Siendo uno de los entrenadores mejores pagados de todo el fútbol ecuatoriano. Al entrenador español le hicieron un contrato hasta finales de la temporada 2026 y esto eleva cualquier rescisión de contrato, que no quiere pagar el ‘Ídolo’.

