Hinchas de Liga de Quito compraron pasajes a Lima y esta sería la nueva sede de la final de Copa Libertadores

La inestabilidad política traducida en protestas en la ciudad de Lima tiene a la CONMEBOL seriamente pensando en cambiar de sede a la final de la Copa Libertadores del 2025. La noticia golpea en particular a un sector de la hinchada de Liga de Quito.

Luego de la clasificación de Liga a las semifinales eliminando a Sao Paulo, varios aficionados se adelantaron y compraron vuelos a Lima. Esto generó molestia de parte de otros hinchas de Liga, y burla de parte de otras aficiones ya que aún falta la llave contra el favorito Palmeiras.

El anuncio del posible cambio de sede volvió a generar burlas de parte de hinchas de Barcelona y Emelec. Según el protocolo de finales, la CONMEBOL trasladaría la final a la sede de la final 2024, es decir a Buenos Aires – Argentina.

Liga de Quito y Palmeiras se enfrentan el 23 y 30 de octubre, primero en el Rodrigo Paz Delgado y luego en el Allianz Parque de Brasil. En la otra llave están Racing y Flamengo.

Flamengo vs. River – Lima 2019.

Antecedente de cambio de sede

No se trataría de la primera vez que Conmebol tome la decisión de modificar la sede de la final de la Copa Libertadores por cuestiones ajenas a lo futbolístico. En 2019, el organismo se vio forzado a tomar una decisión similar cuando el estallido social en Chile le quitó a Santiago la posibilidad de ser anfitrión de la primera final única.

En una resolución de último momento, casualidad o no, el partido se terminó trasladando al Monumental de Lima, que terminó viendo la consagración de Flamengo ante River.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Palmeiras?

El partido entre Liga de Quito y Palmeiras por la Copa Libertadores del próximo 23 de octubre de 2025, se podrá ver por ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.