Es tendencia:
logotipo del encabezado
Moisés Caicedo

¡Indignó a todos! El supuesto nuevo precio que tiene Moisés Caicedo

Moisés Caicedo está cerca de renovar con el Chelsea y ahora aseguran que el volante ecuatoriano tiene un nuevo valor de mercado.

Por Gustavo Dávila

¡Indignó a todos! El supuesto nuevo precio que tiene Moisés Caicedo
¡Indignó a todos! El supuesto nuevo precio que tiene Moisés Caicedo

Moisés Caicedo sigue siendo una de las figuras de la Premier League y en medio de rumores de un millonario traspaso al PSG y Real Madrid y de una renovación, hay novedades sobre su valor de mercado. El volante ecuatoriano tendría un nuevo precio pero más de uno se indignó.

Según el portal TransferMrkt, Moisés Caicedo tiene un nuevo valor de mercado de 100 millones de euros. Esta cifra molestó a los hinchas ecuatorianos y también del Chelsea.

Siendo uno de los mejores volantes de la Premier League y del mundo, se estima que el Chelsea no lo vendería por menos de 200 millones de euros mínimo. El gigante de Londres pagó al Brighton 135 millones de euros hace dos temporadas.

El contrato es hasta el 2031 y será renovado, si es que el Chelsea acepta, hasta el 2026 con un salario mayor a los 10 millones de euros. El seleccionado ecuatoriano será fijo en el Mundial 2026.

BOMBAZO: ¿Deja Liga de Quito? Tiago Nunes fue ofrecido a una selección

ver también

BOMBAZO: ¿Deja Liga de Quito? Tiago Nunes fue ofrecido a una selección

Moisés Caicedo – Chelsea campeón Mundial de Clubes.

Moisés Caicedo – Chelsea campeón Mundial de Clubes.

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

ver también

Sebastián Beccacece cansó a los hinchas y empiezan a sonar estos entrenadores para reemplazarlo

¿Hasta cuándo tiene contrato Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo tiene uno de los contratos más largos en toda la historia con Chelsea. El ecuatoriano firmó un contrato hasta 2031, de ahí que, no haya apuro por darle un nuevo acuerdo, cuando todavía tiene que cumplir el primero que firmó por los próximos 6 años.

Publicidad
No solo Christian Cueva: Los otros jugadores que dejarían Emelec en diciembre

ver también

No solo Christian Cueva: Los otros jugadores que dejarían Emelec en diciembre

El sueldo de Moisés Caicedo con Chelsea

Con Chelsea, Moisés Caicedo tiene un acuerdo de un salario anual de 9 millones de euros, un poco más de 12 millones con algunos bonos. Este salario podría verse aumentado con una renovación. Equipos como PSG y Real Madrid siguen al ecuatoriano.

¡Vuelve a LigaPro! Damián Díaz tendría nuevo equipo en Ecuador

ver también

¡Vuelve a LigaPro! Damián Díaz tendría nuevo equipo en Ecuador

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Moisés Caicedo cambió de agentes, pero Chelsea aún no renueva su contrato por esta razón
Fútbol de Ecuador

Moisés Caicedo cambió de agentes, pero Chelsea aún no renueva su contrato por esta razón

Moisés Caicedo elige a sus nuevos representantes y sorprende a toda la Premier League
Fútbol de Ecuador

Moisés Caicedo elige a sus nuevos representantes y sorprende a toda la Premier League

Moisés Caicedo cambió de representante y ahora lo ponen en este gigante de Europa
Fútbol de Ecuador

Moisés Caicedo cambió de representante y ahora lo ponen en este gigante de Europa

Colombia cambia de rival para fecha FIFA de noviembre y sorprende a todos
Fútbol de Colombia

Colombia cambia de rival para fecha FIFA de noviembre y sorprende a todos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo