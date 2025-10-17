¡Indignó a todos! El supuesto nuevo precio que tiene Moisés Caicedo

Moisés Caicedo sigue siendo una de las figuras de la Premier League y en medio de rumores de un millonario traspaso al PSG y Real Madrid y de una renovación, hay novedades sobre su valor de mercado. El volante ecuatoriano tendría un nuevo precio pero más de uno se indignó.

Según el portal TransferMrkt, Moisés Caicedo tiene un nuevo valor de mercado de 100 millones de euros. Esta cifra molestó a los hinchas ecuatorianos y también del Chelsea.

Siendo uno de los mejores volantes de la Premier League y del mundo, se estima que el Chelsea no lo vendería por menos de 200 millones de euros mínimo. El gigante de Londres pagó al Brighton 135 millones de euros hace dos temporadas.

El contrato es hasta el 2031 y será renovado, si es que el Chelsea acepta, hasta el 2026 con un salario mayor a los 10 millones de euros. El seleccionado ecuatoriano será fijo en el Mundial 2026.

Moisés Caicedo – Chelsea campeón Mundial de Clubes.

¿Hasta cuándo tiene contrato Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo tiene uno de los contratos más largos en toda la historia con Chelsea. El ecuatoriano firmó un contrato hasta 2031, de ahí que, no haya apuro por darle un nuevo acuerdo, cuando todavía tiene que cumplir el primero que firmó por los próximos 6 años.

El sueldo de Moisés Caicedo con Chelsea

Con Chelsea, Moisés Caicedo tiene un acuerdo de un salario anual de 9 millones de euros, un poco más de 12 millones con algunos bonos. Este salario podría verse aumentado con una renovación. Equipos como PSG y Real Madrid siguen al ecuatoriano.