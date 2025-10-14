¡Justo antes de las semis! Liga de Quito termina el contrato de uno de sus jugadores

Liga de Quito se alista para el partido contra Barcelona el fin de semana y contra Palmeiras la siguiente jornada, en medio de esto, separaron a uno de sus jugadores. Los ‘albos’ perdieron a un defensa central más para este duro cierre de temporada.

Darío Aimar no es más jugador de Liga de Quito según dio a conocer el propio club ‘albo’ en sus redes sociales. El comunicado no explica los motivos de la terminación de contrato.

Aimar fue uno de los fichajes más sorpresivos, y criticados, de Liga de Quito para este año. En varios partidos le tocó jugar en reemplazo de Richard Mina o Ricardo Adé y cometió varios errores.

De esta forma, Liga de Quito queda más desmejorado con un plantel que tiene que jugar Copa Libertadores, LigaPro y Copa Ecuador en este cierre de temporada 2025.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Qué canal pasa el partido de Liga de Quito vs Palmeiras?

El partido entre Liga de Quito y Palmeiras por la Copa Libertadores del próximo 23 de octubre de 2025, se podrá ver por ESPN y también por los diferentes planes de Disney+.

