Le critican que no hace goles pero Enner Valencia recibe una oferta de 2 millones de dólares

El delantero ecuatoriano Enner Valencia es otro de los nombres que han sido señalados por los hinchas de la Selección de Ecuador por su falta de goles. Lleva cinco goles en Eliminatorias y en clubes no marca desde abril, aún así ha recibido una oferta de cerca de 2 millones de dólares.

Según el medio TUDN, Pumas de la UNAM ofertó cerca de 1.8 millones de dólares para el fichaje de Enner Valencia. La misma fue rechazada por el Inter de Porto Alegre de Brasil al ser considerada insuficiente.

El Inter quiere vender a Enner Valencia en diciembre antes que se vaya libre en junio, sin embargo esperan más de 2 millones de dólares por el ecuatoriano. En enero ya podrá negociar como agente libre.

Es la segunda oferta que recibió Enner Valencia de México en este semestre, al ex Tigres de UANL ya lo quiso el Monterrey. El club también quiere desprenderse de Enner por su altísimo salario.

ver también ¿Tampoco les gusta el equipo? La viral reacción de Piero Hincapié y William Pacho tras empatar con Paraguay

Enner Valencia – Ecuador en Eliminatorias 2025.

ver también ¡Ya lo decidió! Los jugadores que Beccacece dejaría fuera del Ecuador vs. Argentina

Enner Valencia tiene listo cambiar de equipo con serias opciones en la MLS de Estados Unidos, lo que resta definir es si se va en diciembre de este año o si al finalizar su contrato.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Adiós al hexagonal? Titular de Emelec se lesiona hasta el 2026

Las estadísticas de Enner Valencia en esta temporada con Internacional

En esta temporada, Enner Valencia ha sumado más de 1.500 minutos entre todas las competencias. Sin embargo, el jugador ecuatoriano solo lleva 7 goles, 2 de ellos fueron en competencias oficiales. Números muy bajos a los que mostró hace un par de años.

ver también VIDEO | No le gustó la pregunta: Sebastián Beccacece y su claro enojo con periodista

¿Cuánto es el sueldo de Enner Valencia en Internacional?

Como jugador de Inter, Enner Valencia gana por temporada un salario aproximado de 3 millones de dólares. Este sueldo es un importante límite para que otros equipos lo busquen como fichaje, aunque no se descarta que el jugador baje sus pretenciones para tener minutos en otro equipo.