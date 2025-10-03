Liga de Quito tendrá tres convocados para la fecha FIFA de octubre

Liga de Quito es una de las sorpresas del continente al estar en las semifinales de la Copa Libertadores y como era de esperarse, los jugadores también tendrán presente en sus selecciones. De cara a esta fecha FIFA de octubre, los ‘albos’ tendrán tres futbolistas con sus países.

El primero es Gonzalo Valle, el arquero es uno de los fijos de la Selección de Ecuador y seguro estará en octubre para enfrentar a Estados Unidos y México. El portero sería el único ‘albo’ llamado por Sebastián Beccacece.

El segundo jugador de Liga de Quito que tendrá que viajar a su selección es Gabriel Villamil. El volante esta llamado para jugar con Bolivia en estos dos amistosos.

Y finalmente el defensor haitiano Ricardo Adé también será un fijo para su selección, como ha venido siendo desde ya hace tres temporadas. El defensor es tricampeón ecuatoriano.

Ricardo Adé – Selección Haití.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Los partidos amistosos que jugará la Selección de Ecuador en octubre

La Selección de Ecuador jugará partidos amistosos contra Estados Unidos el 10 de octubre y luego contra México el 14 de octubre. Son partidos amistosos que sirven de preparación para el Mundial 2026. ‘La Tri’ también busca con estos partidos pelear el ingreso al Bombo 2.