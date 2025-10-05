Los señalados de Barcelona tras la goleada de Independiente del Valle: “Deben irse hoy mismo”

Independiente del Valle dio un golpe casi definitivo a la LigaPro tras golear 3-0 a Barcelona SC y los hinchas no perdonaron el resultado. En redes y en el estadio, los aficionados se fueron contra tres jugadores en particular.

El primero, sin duda alguna, fue Xavier Arreaga, el defensor regaló el tercer gol de la visita y las redes explotaron. “No puede ser que sea compañero de profesión que Hincapié y Pacho”, “todo el año lleva cometiendo errores así, debe irse ya”, decían.

El segundo, también de un año cuestionable, es Johnny Quiñónez, el volante se mostró errático en algunos momentos y también fue cuestionado. “¿Qué hace Rescalvo poniéndolo de titular?”, “no entiendo que siga jugando en Barcelona, es un desastre”.

El primer gol nació de un infantil penal de Jean Montaño y también fue criticado. El volante ecuatoriano fue uno de los pocos refuerzos del segundo semestre de Barcelona tras una primera etapa irregular.

Con esto, Barcelona reduce a 2 puntos su ventaja sobre Liga de Quito, ambos pelean el segundo cupo directo a Copa Libertadores. Independiente del Valle por su parte sentenció la LigaPro con ya 13 puntos de ventaja.

¿Cuáles son los siguientes partidos de Barcelona e Independiente del Valle?

Barcelona ahora tendrá que visitar a Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado el viernes 17 de octubre, mientras que Independiente del Valle hará de visita contra Orense SC en Machala.