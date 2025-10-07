La FIFA confirma un duro golpe a la Selección Ecuador este martes, y es que han confirmado la sanción a Moisés Caicedo. La misma lo golpea pensando en el Mundial 2026.

Su tarjeta roja contra Argentina en la última fecha de Eliminatorias CONMEBOL pasó factura y el ecuatoriano es baja para el primer partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El ‘tricolor’ podría estar si es que la FEF apela y la FIFA acepta el reclamo.

Desde que trascendió la posibilidad de que Moisés Caicedo sea sancionado confirmaron que la FEF va a apelar el castigo. Caicedo es titular y fijo para Sebastián Beccacece.

El reglamento establece que las sanciones deben ser saldadas en torneos oficiales, por lo que la ‘Tri’ podrá contar con Moisés Caicedo para sus amistosos de octubre, noviembre y marzo.

Moisés Caicedo expulsión vs. Argentina. Foto: Getty

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre:

Estados Unidos vs. Ecuador

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local)

10 de octubre de 2025, 20:30 (hora local) México vs. Ecuador

14 de octubre de 2025, 21:30 (hora local)

​Guadalajara, México

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.