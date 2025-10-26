Liga de Quito sufrió la baja de Gonzalo Valle para este cierre de temporada y desde ahí han sonado un montón de versiones sobre su recuperación. Este domingo finalmente se sabe cuánto demorará el regreso a las canchas del portero.

Los ‘albos’ emitieron un comunicado oficial sobre la distensión de ligamentos que sufrió el arquero, dando a conocer que no requerirá intervención quirúrgica. Con esto, serán de 12 a 16 semanas de baja que tendrá el arquero por la molestia en su rodilla.

Los ‘albos’ no contarán con Valle para la Copa Libertadores, Copa Ecuador y LigaPro en este cierre de temporada, sin embargo lo tendrán de regreso para marzo 2026.

Con esto también respira aliviada la Selección de Ecuador, la ‘Tri’ tendrá a su arquero con tres meses de juego y no llegará inactivo para disputar el Mundial 2026.

ver también Ricardo Adé dejaría Liga de Quito por un grande de América

Comunicado Gonzalo Valle

ver también Gabriel Villamil recibe ofertas y dejaría Liga de Quito por millonaria cifra

Se hablaba de que Liga de Quito podría buscar los fichajes de Hernán Galíndez o de Pedro Ortiz como alternativas si es que Valle se tomaba los seis meses que se hablaba en un principio.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó el ranking CONMEBOL al Mundial de Clubes 2029 tras las semis de Libertadores

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Los partidos de la Selección de Ecuador en noviembre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en noviembre:

Canadá vs. Ecuador

13 de noviembre de 2025, 19:30 (hora de nuestro país)

​Estadio Nacional, Toronto

13 de noviembre de 2025, 19:30 (hora de nuestro país) ​Estadio Nacional, Toronto Ecuador vs. Nueva Zelanda

18 de noviembre de 2025, 20:30 (hora de nuestro país)