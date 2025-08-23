¿Qué canal pasa el debut de Pervis Estupiñán en la Serie A con el AC Milan?

Este sábado 23 de agosto de 2025 AC Milan debuta oficialmente en la Serie A en su partido ante Cremonese. Oficialmente, Pervis Estupiñán hará su debut como jugador del Milan en la Serie A. El ecuatoriano es titular y figura como lateral por la banda izquierda.

Empieza una nueva temporada en la que AC Milan tiene como principal objetivo volver a los puestos estelares en la Serie A y para eso necesita a Pervis Estupiñán. El ecuatoriano llegó a este equipo para reemplazar a Theo Hernández, que se fue vendido a Arabia Saudita.

¿Qué canal pasa el AC Milan vs Cremonese?

El partido entre AC Milan y Cremonese comenzará desde las 13H45 (Ecuador). Los aficionados podrán seguir en el encuentro por la señal de ESPN 4 y también por el plan premium de Disney+.

ver también Conmebol confirma cuándo tendrá que jugar Liga de Quito vs Sao Paulo: ¿Lo ayuda LigaPro?

Pervis Estupiñán ya debutó en Copa Italia con AC Milan. (Foto: Gettyimages)

Pervis Estupiñán vivirá en San Siro el mayor reto de su carrera, ya que la camiseta de AC Milan es la más importante y grande que ha usado en toda su carrera. El lateral ecuatoriano previamente ha pasado por equipos como Brighton y Villarreal.

ver también Liga de Quito celebra en Copa Libertadores y también supera a Barcelona SC con este dato

El sueldo de Pervis Estupiñán en AC Milan

Como jugador de AC Milan, Pervis Estupiñán estaría ganando un salario anual superior a los 4 millones. El lateral ecuatoriano firmó con Milan por los próximos 4 años, siendo uno de los contratos más importantes de toda su carrera a los ya 27 años de edad.

Publicidad

Publicidad