Pervis Estupiñán

¿Qué canal pasa el debut de Pervis Estupiñán en la Serie A con el AC Milan?

Pervis Estupiñán debutará oficialmente con la camiseta de AC Milan. Su equipo enfrenta en el debut al Cremonese.

Por Jose Cedeño Mendoza

Este sábado 23 de agosto de 2025 AC Milan debuta oficialmente en la Serie A en su partido ante Cremonese. Oficialmente, Pervis Estupiñán hará su debut como jugador del Milan en la Serie A. El ecuatoriano es titular y figura como lateral por la banda izquierda.

Empieza una nueva temporada en la que AC Milan tiene como principal objetivo volver a los puestos estelares en la Serie A y para eso necesita a Pervis Estupiñán. El ecuatoriano llegó a este equipo para reemplazar a Theo Hernández, que se fue vendido a Arabia Saudita.

¿Qué canal pasa el AC Milan vs Cremonese?

El partido entre AC Milan y Cremonese comenzará desde las 13H45 (Ecuador). Los aficionados podrán seguir en el encuentro por la señal de ESPN 4 y también por el plan premium de Disney+.

Pervis Estupiñán vivirá en San Siro el mayor reto de su carrera, ya que la camiseta de AC Milan es la más importante y grande que ha usado en toda su carrera. El lateral ecuatoriano previamente ha pasado por equipos como Brighton y Villarreal.

El sueldo de Pervis Estupiñán en AC Milan

Como jugador de AC Milan, Pervis Estupiñán estaría ganando un salario anual superior a los 4 millones. El lateral ecuatoriano firmó con Milan por los próximos 4 años, siendo uno de los contratos más importantes de toda su carrera a los ya 27 años de edad.

