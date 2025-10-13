Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Rabanal disparó contra Barcelona SC y ahora el ‘Ídolo’ pidió esta sanción para el DT de IDV

Después de sus polémicas declaraciones, ahora desde Barcelona SC piden esta sanción para Rabanal.

Por Jose Cedeño Mendoza

Barcelona SC pide sanción para Javier Rabanal
© Imago/ GettyImages/ Edit BVBarcelona SC pide sanción para Javier Rabanal

Javier Rabanal encendió la polémica contra Barcelona SC hace pocos días después de dar varias declaraciones “explosivas” contra el ‘Ídolo’ y su partido contra Deportivo Cuenca. Ahora el club se enojó y pidió una sanción y exigió disculpas del DT.

Rabanal abrió la polémica por el arbitraje del Deportivo Cuenca vs Barcelona SC: “Cuenca no se cayó a Cuenca lo tiraron del primer hexagonal, a Cuenca lo tiraron en la fecha 29, si a Cuenca le hubieran hecho un arbitraje decente contra Barcelona estaría en el primer hexagonal“, comentó en ese momento el entrenador.

En Barcelona SC no cayeron bien estas palabras y ahora pidieron a la Cámara de Comercio y al Comité Disciplinario que se le abra un expediente disciplinario al entrenador de IDV. Asimismo, también exigen que el entrenador se disculpe públicamente.

Exigimos que se emitan las disculpas públicas pertinentes por parte del señor Javier Rabanal Hernández, director técnico de Club Independiente del Valle, para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse en el futuro”, dice la oficio de Barcelona SC.

¿Pensando en irse de Chelsea? Moisés Caicedo toma esta decisión que cambia todo su futuro

ver también

¿Pensando en irse de Chelsea? Moisés Caicedo toma esta decisión que cambia todo su futuro

El comunicado de Barcelona SC contra Javier Rabanal.

El comunicado de Barcelona SC contra Javier Rabanal.

No es la primera vez que desde Barcelona SC se envía un comunicado para pedir sanción para alguien de Independiente del Valle, hace pocos meses lo hicieron con Matías Fernández. Sin embargo, en ese momento la petición no avanzó y no hubo ninguna sanción.

Publicidad
Liga de Quito aclara qué pasa entre Domínguez y Tiago Nunes con esta foto

ver también

Liga de Quito aclara qué pasa entre Domínguez y Tiago Nunes con esta foto

¿Hasta cuándo tiene contrato Rabanal con IDV?

Rabanal está teniendo un gran primer año con Independiente del Valle, el DT tiene contrato aún por las siguientes temporadas en Ecuador, por lo cual, su proyecto aún podrá seguir creciendo y dominando en el fútbol ecuatoriano, donde es candidato a ganarlo todo en 2025.

Encuesta

¿Debe ser sancionado Javier Rabanal?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
¿Pensando en irse de Chelsea? Moisés Caicedo toma esta decisión que cambia todo su futuro
Fútbol de Ecuador

¿Pensando en irse de Chelsea? Moisés Caicedo toma esta decisión que cambia todo su futuro

Liga de Quito aclara qué pasa entre Domínguez y Tiago Nunes con esta foto
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito aclara qué pasa entre Domínguez y Tiago Nunes con esta foto

Beccacece indigna a los hinchas de la Selección de Ecuador con estas declaraciones insólitas
Fútbol de Ecuador

Beccacece indigna a los hinchas de la Selección de Ecuador con estas declaraciones insólitas

El mensaje de Villarreal a Argentina tras ser sancionado por FIFA
Fútbol de Colombia

El mensaje de Villarreal a Argentina tras ser sancionado por FIFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo