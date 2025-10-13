Javier Rabanal encendió la polémica contra Barcelona SC hace pocos días después de dar varias declaraciones “explosivas” contra el ‘Ídolo’ y su partido contra Deportivo Cuenca. Ahora el club se enojó y pidió una sanción y exigió disculpas del DT.

Rabanal abrió la polémica por el arbitraje del Deportivo Cuenca vs Barcelona SC: “Cuenca no se cayó a Cuenca lo tiraron del primer hexagonal, a Cuenca lo tiraron en la fecha 29, si a Cuenca le hubieran hecho un arbitraje decente contra Barcelona estaría en el primer hexagonal“, comentó en ese momento el entrenador.

En Barcelona SC no cayeron bien estas palabras y ahora pidieron a la Cámara de Comercio y al Comité Disciplinario que se le abra un expediente disciplinario al entrenador de IDV. Asimismo, también exigen que el entrenador se disculpe públicamente.

“Exigimos que se emitan las disculpas públicas pertinentes por parte del señor Javier Rabanal Hernández, director técnico de Club Independiente del Valle, para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse en el futuro”, dice la oficio de Barcelona SC.

El comunicado de Barcelona SC contra Javier Rabanal.

No es la primera vez que desde Barcelona SC se envía un comunicado para pedir sanción para alguien de Independiente del Valle, hace pocos meses lo hicieron con Matías Fernández. Sin embargo, en ese momento la petición no avanzó y no hubo ninguna sanción.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rabanal con IDV?

Rabanal está teniendo un gran primer año con Independiente del Valle, el DT tiene contrato aún por las siguientes temporadas en Ecuador, por lo cual, su proyecto aún podrá seguir creciendo y dominando en el fútbol ecuatoriano, donde es candidato a ganarlo todo en 2025.