Revelan el salario que cobra Diogo Bagui en Emelec y cuánto ganaría si se va a otro grande

Uno de los jugadores que dejará Emelec al final de temporada es Diogo Bagui y para nadie es sorpresa que el motivo es económico. Revelaron el salario que recibe el defensor ecuatoriano y muchos le dan la razón de querer irse.

Según El Canal del Fútbol, Diogo Bagui cobra 1500 dólares al mes, una cifra que lo pone entre los menores pagados del plantel. Con esta cifra, no es sorpresa de que Bagui quiere un aumento salarial para renovar.

Diogo Bagui quiere cobrar 25 mil dólares mensuales, lo que lo pondría en una escala salarial mayor a la de Christian Cueva. Esta cifra habría sido rechazada por Emelec por lo que se iría gratis en diciembre.

Ofertas no le faltan, Bagui tiene ya chances de ir a México o Estados Unidos si es en el exterior y también interesa a Barcelona y Liga de Quito para las siguientes temporadas.

Los números de Diogo Bagüí en toda la temporada

En todo el curso de 2025, Diogo Bagüí ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El joven central ecuatoriano no ha marcado goles ni dado asistencias, pero su regularidad lo llevó a estar sobre el césped ya un total de 2100 minutos.

Diogo Bagüí sería el mejor pagado de Emelec

Ahora mismo, si Emelec renovara a Diogo Bagüí por esta gigante cifra, el joven central pasaría a ser el mejor pagado del ‘Bombillo’ junto a otras figuras como Luis Fernando León o Pedro Ortiz.