Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga de Quito

Si Michael Estrada se va, Liga de Quito irá por este delantero goleador de América

Liga de Quito podría perder a Michael Estrada para el 2026 y los 'albos' invertirán en un delantero que ha sido goleador de América.

Por Gustavo Dávila

Si Michael Estrada se va, Liga de Quito irá por este delantero goleador de América. Foto: Getty.
Si Michael Estrada se va, Liga de Quito irá por este delantero goleador de América. Foto: Getty.

Liga de Quito podría perder a uno de sus delanteros si es que no hay arreglo a la situación de Michael Estrada y ya hay un posible goleador para los ‘albos’. La directiva buscará el regreso de Gonzalo Mastriani al fútbol ecuatoriano.

La información la da FB Radio señalando que el delantero uruguayo es uno de los firmes candidatos que quiere la directiva como reemplazo de Estrada. Sumado a que Alejandro Cabeza también podría no ser renovado.

Gonzalo Mastriani está en Botafogo cedido de Athletico Paranaense, pero es poco probable que sea renovado por el vigente campeón de Libertadores. Los ‘albos’ intentarán un préstamo con opción de compra.

Mastriani llegó al Botafogo tras un año histórico en el Athletico Paranaense, anotando 16 goles y 1 asistencia en 46 partidos. En América Mineiro también anotó con regularidad en su primera temporada en Brasil.

En Ecuador estuvo dos temporadas en Guayaquil City y dos temporadas más en Barcelona SC, en su carrera ha jugado en Europa y Sudamérica, sumando dos títulos, ninguno en Ecuador.

El insólito equipo al que mandaría el Inter Miami a Allen Obando

ver también

El insólito equipo al que mandaría el Inter Miami a Allen Obando

Gonzalo Mastriani goleador del Paranaense en el 2023.

Gonzalo Mastriani goleador del Paranaense en el 2023.

Publicidad
¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

ver también

¿Los pidió Moisés Caicedo? Chelsea pagará 50 millones de euros por dos ecuatorianos

Liverpool y Chelsea van por el mismo seleccionado ecuatoriano

ver también

Liverpool y Chelsea van por el mismo seleccionado ecuatoriano

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

¿Vuelven a LigaPro? El club que juntaría a Damián Díaz con Michael Arroyo

ver también

¿Vuelven a LigaPro? El club que juntaría a Damián Díaz con Michael Arroyo

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
OFICIAL: Emelec fue sancionado drásticamente por la LigaPro
Fútbol de Ecuador

OFICIAL: Emelec fue sancionado drásticamente por la LigaPro

¡ÚLTIMA HORA! Emelec podría volver a ser sancionado por la FIFA por este jugador
Fútbol de Ecuador

¡ÚLTIMA HORA! Emelec podría volver a ser sancionado por la FIFA por este jugador

No solo Diogo Bagüí: Emelec puede perder a otra estrella "gratis"
Fútbol de Ecuador

No solo Diogo Bagüí: Emelec puede perder a otra estrella "gratis"

¿Qué pasa si Liga de Quito gana, pierde o empata contra Sao Paulo en Copa Libertadores?
Copa Libertadores

¿Qué pasa si Liga de Quito gana, pierde o empata contra Sao Paulo en Copa Libertadores?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo