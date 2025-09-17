Si Michael Estrada se va, Liga de Quito irá por este delantero goleador de América

Liga de Quito podría perder a uno de sus delanteros si es que no hay arreglo a la situación de Michael Estrada y ya hay un posible goleador para los ‘albos’. La directiva buscará el regreso de Gonzalo Mastriani al fútbol ecuatoriano.
La información la da FB Radio señalando que el delantero uruguayo es uno de los firmes candidatos que quiere la directiva como reemplazo de Estrada. Sumado a que Alejandro Cabeza también podría no ser renovado.
Gonzalo Mastriani está en Botafogo cedido de Athletico Paranaense, pero es poco probable que sea renovado por el vigente campeón de Libertadores. Los ‘albos’ intentarán un préstamo con opción de compra.
Mastriani llegó al Botafogo tras un año histórico en el Athletico Paranaense, anotando 16 goles y 1 asistencia en 46 partidos. En América Mineiro también anotó con regularidad en su primera temporada en Brasil.
En Ecuador estuvo dos temporadas en Guayaquil City y dos temporadas más en Barcelona SC, en su carrera ha jugado en Europa y Sudamérica, sumando dos títulos, ninguno en Ecuador.
Gonzalo Mastriani goleador del Paranaense en el 2023.
Los fichajes de Liga de Quito para este 2025
Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.
