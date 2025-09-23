Todos los hinchas preocupados: Emelec recibe nueva drástica sanción FIFA

Desde la goleada ante Barcelona, en Emelec siguen llegando malas noticias y ahora trasciende que los azules tienen una nueva sanción de la FIFA. El club tendrá que pagar una fuerte suma si quiere reforzar su plantel.

La deuda con el ex jugador Leandro Vega ha llevado a que la FIFA ponga una prohibición de sumar jugadores por el siguiente mercado. Emelec a mitad de año levantó cuatro de estas sanciones.

Para buena suerte de los azules, Emelec puede esperar hasta febrero 2026 para pagar ya que el mercado de transferencias 2025 cerró. No es la primera vez que estos valores le generan problemas al club.

En junio, desde la directiva confirmaron que se le hizo un pago de 351 mil dólares a Vega, pero restan varias letras pendientes del paso del futbolista. Emelec puede también llegar a un acuerdo.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

