Guayaquil City vs Emelec HOY: ¿Qué canal pasa el partido de Copa Ecuador?

Este miércoles 22 de octubre de 2025 se enfrentan por la Copa Ecuador, Guayaquil City vs Emelec, para definir a un nuevo semifinalista del torneo. Ambos equipos llegan sabiendo que pasar esta llave los puede meter en la próxima edición de la Copa Libertadores.

¿Qué canal pasa el partido de Copa Ecuador?

El partido de los cuartos de final entre Guayaquil City y Emelec se podrá ver en exclusiva por la señal de DSports y DGO. El encuentro comenzará desde las 18H00 en el estadio ‘Chucho’ Benítez.

El ‘Bombillo’ también llega a este encuentro, clave en su temporada, en medio de la polémica de no cobrar los últimos meses de salario. Por lo cual, los futbolistas sorprendieron a todos y decidieron no concentrar en la previa de este partido de cuartos de final.

ver también El cuerpo técnico de Beccacece fue a ver a este jugador de Independiente del Valle

Por otro lado, Guayaquil City llega en uno de sus mejores momentos para este encuentro y ya es un equipo de la Serie A. El equipo de Miller Bolaños logró ascender y ahora va por las semifinales de Copa Ecuador, en lo que podría ser una temporada histórica.

ver también Piero Hincapié no jugó un minuto y Mikel Arteta le dejó este contundente mensaje

El cuadro final de Copa Ecuador

Así está el cuadro final de la Copa Ecuador, con Universidad Católica ya como semifinalista del torneo:

Publicidad

Publicidad

El cuadro final de la Copa Ecuador. (Foto: @CopaEcuador)