Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Guayaquil City vs Emelec HOY: ¿Qué canal pasa el partido de Copa Ecuador?

Guayaquil City y Emelec se enfrentan por la Copa Ecuador y estas son las señales disponibles para ver el partido.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los canales para ver Guayaquil City vs Emelec
© Compoisición BolavipLos canales para ver Guayaquil City vs Emelec

Este miércoles 22 de octubre de 2025 se enfrentan por la Copa Ecuador, Guayaquil City vs Emelec, para definir a un nuevo semifinalista del torneo. Ambos equipos llegan sabiendo que pasar esta llave los puede meter en la próxima edición de la Copa Libertadores.

¿Qué canal pasa el partido de Copa Ecuador?

El partido de los cuartos de final entre Guayaquil City y Emelec se podrá ver en exclusiva por la señal de DSports y DGO. El encuentro comenzará desde las 18H00 en el estadio ‘Chucho’ Benítez.

El ‘Bombillo’ también llega a este encuentro, clave en su temporada, en medio de la polémica de no cobrar los últimos meses de salario. Por lo cual, los futbolistas sorprendieron a todos y decidieron no concentrar en la previa de este partido de cuartos de final.

El cuerpo técnico de Beccacece fue a ver a este jugador de Independiente del Valle

ver también

El cuerpo técnico de Beccacece fue a ver a este jugador de Independiente del Valle

Por otro lado, Guayaquil City llega en uno de sus mejores momentos para este encuentro y ya es un equipo de la Serie A. El equipo de Miller Bolaños logró ascender y ahora va por las semifinales de Copa Ecuador, en lo que podría ser una temporada histórica.

Piero Hincapié no jugó un minuto y Mikel Arteta le dejó este contundente mensaje

ver también

Piero Hincapié no jugó un minuto y Mikel Arteta le dejó este contundente mensaje

El cuadro final de Copa Ecuador

Así está el cuadro final de la Copa Ecuador, con Universidad Católica ya como semifinalista del torneo:

Publicidad
El cuadro final de la Copa Ecuador. (Foto: @CopaEcuador)

El cuadro final de la Copa Ecuador. (Foto: @CopaEcuador)

Encuesta

¿Qué equipo clasifica?

YA VOTARON 0 PERSONAS

jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
El cuerpo técnico de Beccacece fue a ver a este jugador de Independiente del Valle
Fútbol de Ecuador

El cuerpo técnico de Beccacece fue a ver a este jugador de Independiente del Valle

¿Juega Gonzalo Plata? Las probables formaciones de Flamengo vs Racing por la semifinal de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

¿Juega Gonzalo Plata? Las probables formaciones de Flamengo vs Racing por la semifinal de la Copa Libertadores

Desde Guayaquil City descartarían el fichaje de Damián Díaz para la LigaPro 2026
Fútbol de Ecuador

Desde Guayaquil City descartarían el fichaje de Damián Díaz para la LigaPro 2026

Con Luis Díaz: qué canal pasa y dónde ver Bayern Múnich vs. Brujas por la Champions League
Fútbol de Colombia

Con Luis Díaz: qué canal pasa y dónde ver Bayern Múnich vs. Brujas por la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo