Es tendencia:
logotipo del encabezado
PSG

VIDEO | ¡William Pacho marca su primer GOLAZO con el PSG!

El defensor ecuatoriano William Pacho marcó su primer gol con el París Saint Germain y lo hizo en la Champions League.

Por Gustavo Dávila

VIDEO | ¡William Pacho marca su primer GOLAZO con el PSG!
VIDEO | ¡William Pacho marca su primer GOLAZO con el PSG!

No le bastaba ser una muralla en defensa, ahora el defensor ecuatoriano William Pacho se lanzó al ataque con el PSG y marcó su primer gol en el gigante de Francia. El central anotó el 1-0 en Alemania contra el Bayer Leverkusen por la Champions League.

El defensa fue al área para el cobro de un tiro de esquina, el PSG la jugó en corto y Pacho cabeceó al piso desde un costado y puso el 1-0 contra el gigante de Alemania.

Este es el primer gol con el equipo francés, Pacho ya había marcado con la Selección de Ecuador y aún tenía pendiente marcar con el París. Esto en medio de rumores de millonarias ofertas y renovaciones.

¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

ver también

¡¿Se va en diciembre?! Desde Liga de Quito hablan del futuro de Tiago Nunes

Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

ver también

Liverpool pone 40 millones de euros por crack de la Selección de Ecuador

Tweet placeholder
El sorpresivo nombre que podría reemplazar a Ismael Rescalvo en Barcelona

ver también

El sorpresivo nombre que podría reemplazar a Ismael Rescalvo en Barcelona

Los números de William Pacho como jugador del PSG

Como jugador del PSG, William Pacho ya ha jugado 64 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano aún no ha marcado gol con el equipo de la capital, pero tiene 2 asistencias. Asimismo, en la temporada anterior ganó por primera vez la Champions League.

¿Cuál es el jugador con mejor sueldo en el PSG?

De acuerdo a la información económica del PSG, el jugador con mejor salario por temporada es Ousmane Dembélé. El actual balón de oro recibe al año un sueldo superior a los 18 millones de euros, lo sigue Marquinhos que cobra por temporada más de 13 millones.

Publicidad
¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

ver también

¿Recapacita Beccacece? Los jugadores que regresarían a la Selección de Ecuador

gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
PSG renovará a William Pacho y el ecuatoriano pasará a cobrar esta fortuna
Fútbol de Ecuador

PSG renovará a William Pacho y el ecuatoriano pasará a cobrar esta fortuna

¡¿Se va del PSG?! William Pacho recibió tres ofertas y eligió a su siguiente equipo para el 2026
Fútbol de Ecuador

¡¿Se va del PSG?! William Pacho recibió tres ofertas y eligió a su siguiente equipo para el 2026

¿Suben su precio? Lo quieren Real Madrid y Liverpool: PSG toma esta decisión con William Pacho
Fútbol de Ecuador

¿Suben su precio? Lo quieren Real Madrid y Liverpool: PSG toma esta decisión con William Pacho

Selección de Ecuador tiene su primera GRAN DUDA para el Mundial 2026
Fútbol de Ecuador

Selección de Ecuador tiene su primera GRAN DUDA para el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo