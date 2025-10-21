VIDEO | ¡William Pacho marca su primer GOLAZO con el PSG!

No le bastaba ser una muralla en defensa, ahora el defensor ecuatoriano William Pacho se lanzó al ataque con el PSG y marcó su primer gol en el gigante de Francia. El central anotó el 1-0 en Alemania contra el Bayer Leverkusen por la Champions League.

El defensa fue al área para el cobro de un tiro de esquina, el PSG la jugó en corto y Pacho cabeceó al piso desde un costado y puso el 1-0 contra el gigante de Alemania.

Este es el primer gol con el equipo francés, Pacho ya había marcado con la Selección de Ecuador y aún tenía pendiente marcar con el París. Esto en medio de rumores de millonarias ofertas y renovaciones.

Los números de William Pacho como jugador del PSG

Como jugador del PSG, William Pacho ya ha jugado 64 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano aún no ha marcado gol con el equipo de la capital, pero tiene 2 asistencias. Asimismo, en la temporada anterior ganó por primera vez la Champions League.

¿Cuál es el jugador con mejor sueldo en el PSG?

De acuerdo a la información económica del PSG, el jugador con mejor salario por temporada es Ousmane Dembélé. El actual balón de oro recibe al año un sueldo superior a los 18 millones de euros, lo sigue Marquinhos que cobra por temporada más de 13 millones.

