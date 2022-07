América se prepara para su regreso a la actividad en el Torneo Apertura 2022 tras la gira de amistosos en Estados Unidos. A pesar de que los de Fernando Ortiz sumaron dos derrotas, lo cierto es que el balance es bastante positivo debido al rendimiento mostrado por el equipo ante dos rivales de primer nivel, como lo son Chelsea y Manchester City.

Las Águilas vencieron a Toluca en su último partido oficial que disputaron antes de los amistosos, pero ahora necesitan sumar nuevamente de a tres para no alejarse más de los primeros lugares de la tabla. El próximo rival del América será Xolos de Tijuana, equipo que hasta el momento no conoce la victoria en lo que va de temporada.

Fidalgo apunta a lo más alto

A pesar de la dura competencia que hay en el Torneo Apertura 2022, Álvaro Fidalgo considera que el América tiene todo lo necesario para consagrarse campeón. El mediocampista asegura que los refuerzos le suman calidad al plantel y no hay excusas para no ir por el título de la Liga MX. “Sí, es verdad que los refuerzos que vinieron demostraron que son grandísimos jugadores, creo que tenemos un gran plantel y no hay excusas para no salir campeones. Creo que están dando un salto de calidad del grupo, pero bueno, todos tenemos que estar dentro de la competencia, es muy grande", dijo el español.

¿Rechazó al América?

Agustín Marchesín estuvo en la agenda del América tan pronto se abrió el mercado de pases, debido a que Guillermo Ochoa no ha renovado su contrato con el club. Sin embargo, el exportero de las Águilas necesita minutos de cara al Mundial Qatar 2022 y según informa el periodista lusitano, Pedro Sepúlveda, su destino será el Almería del futbol español.