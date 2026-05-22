El delantero francés se consagró en su nuevo equipo a pocos meses de su repentina salida de las 'Águilas'.

El Club América se llevó una enorme desilusión a comienzos de esta temporada, cuando de un día para el otro dijo adiós a Allan Saint-Maximin. La llegada del francés con pasado en grandes clubes de Europa había traido mucho entusiasmo a Coapa; no obstante, terminó de la peor forma. Al menos para el equipo, pues para el propio protagonista tuvo su final feliz.

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Luego de haber realizado una inversión de mucha importancia para golpear el tablero con un fichaje top, la directiva tuvo que dejar ir al delantero, que tenía el deseo de irse. El francés no pudo adaptarse a México y tampoco intentó hacerlo, ya que en cuanto recibió una posibilidad no dudó un segundo en arreglar con otro club y marcharse de las ‘Águilas’.

Luego de aquella abrupta partida del América, Allan Saint-Maximin fue al poco tiempo presentado en RC Lens, de su tierra natal y que disputa la Ligue 1, máxima categoría de ese país. La institución en cuestión ha crecido mucho en los últimos tiempos, posicionándose como la que más cerca se encuentra de competirle al PSG por el predominio en Francia.

Así como las cosas no le han salido nada bien al cuadro azulcrema desde su salida (tampoco es que antes todo era color de rosas), al jugador sí le sirvió emigrar al exterior. Este viernes, a cuatro meses de dejar las ‘Águilas’, conquistó la Copa de Francia, torneo que el Lens no había ganado jamás a lo largo de la historia… hasta este preciso momento.

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Saint-Maximin disfruta su nuevo logro en Francia.

En horas de la tarde, el Lens venció por 3-1 al Niza en la final de la edición 2026 de la Copa de Francia, cortando con la hegemonía del París Saint-Germain en la era moderna. En este partido decisivo por el título, Allan Saint-Maximin fue titular y jugó 64 minutos, abandonando el terreno de juego cuando el encuentro estaba dos por uno. Luego, festejó con el grupo.

De inmediato, los fanáticos del cuadro francés invadieron la cancha para celebrar junto a los jugadores, agradeciéndoles por el hito que habían conseguido. Allan-Saint Maximin recibió abrazos por doquier, pues el club no era campeón desde hace 27 años, cuando ganaron la Coupe de la Ligue en 1999. Desde entonces, sólo habían tenido que sufrir tropiezos constantes.

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¡LENS CAMPEÓN! 🥳🏆 Florian Thauvin, Allan Saint-Maximin y compañía conquistaron la #CopaDeFranciaEnFOX al derrotar 3-1 al OGC Nice en la final. #FOXDeportes. pic.twitter.com/g9x4aXNDzZ — FOX Deportes (@FOXDeportes) May 22, 2026

Los buenos números de Allan Saint-Maximin en RC Lens:

Desde su salida del América para jugar en los ‘Sangre y Oro’, el delantero ha tenido grandiosas apariciones con su nuevo club. Hasta aquí, participó directamente en 7 goles en 13 partidos de Lens, con 4 tantos y 3 asistencias aportadas en ese período. Además, en ese corto lapso de tiempo, ya pudo conseguir su primer trofeo. Un infortunio que un jugador de tanta calidad no haya podido hacer pie vistiendo la azulcrema.