Además de Misa Rodríguez, la otra portera que suena para América Femenil

Ante una posible salida de Sandra Paños, Misa Rodríguez y otra española son las que suenan para ocupar el lugar.

Este lunes amanecimos con un mensaje de Misa Rodríguez despidiéndose del Real Madrid, luego de defender los colores durante seis años. La arquera se ganó el corazón de los madridistas y en su último partido del día de ayer le hicieron su homenaje. Entonces su nombre comenzó a sonar como un posible refuerzo para la portería del América Femenil.

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Debido a que es el único equipo mexicano que peleará en el primer Mundial de Clubes femenino, hay posibilidades de que algunas futbolistas extranjeras de renombre puedan llegar, aunque de acuerdo con Antonio López también Rayadas estaría interesada en la guardameta y podrían pelear por ese fichaje ambas escuadras.

Pero si ya parece sorprendente que un fichaje de esa magnitud pueda llegar, la misma fuente da a conocer que hay otra arquera española que ha compartido selección con Sandra Paños y con Misa, que también tendría una posibilidad de llegar. Y es que afirman que su futuro está en México, pero no determinan a qué equipo.

La otra portera que buscaría América Femenil

Se trata de Lola Gallardo, la actual arquera del Atlético de Madrid formó parte de esa escuadra exitosa que lideraba Ángel Villacampa en España, por lo que en caso de que Paños ponga fin a su etapa con el equipo y el estratega requiera a alguien de su confianza, desde luego que la opción sin duda podría hacer la portera de las colchoneras.

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¿Quién es Lola Gallardo?

Dolores Gallardo Núñez está cerca de cumplir los 33 años de edad, es una experimentada arquera que ha logrado cinco títulos con el “Atleti” y ha logrado campeonatos internacionales vistiendo la camiseta de España, por lo que es también de las máximas referentes en el arco en Europa y ahora podría ser esa opción que buscan las Águilas.

En síntesis

La guardameta Misa Rodríguez se despidió del Real Madrid y podría llegar al Nido.

se despidió del Real Madrid y podría llegar al Nido. El entrenador Ángel Villacampa podría requerir a una portera de su confianza para el América.

podría requerir a una portera de su confianza para el América. La arquera española Lola Gallardo es la opción que buscan las Águilas como refuerzo.