El equipo de André Jardine está interesado en contar con los servicios del futbolista de Tigres pensando en la temporada próxima.

América ya prepara la próxima temporada tras un semestre para el olvido. Las Águilas quedaron eliminadas de todas las competencias, no lograron conquistar ningún título y además dejaron muchas dudas desde lo futbolístico en la mayoría de los partidos.

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Ante este panorama, en Coapa ya analizan posibles salidas importantes, pero también nombres que puedan reforzar al equipo pensando en volver a competir al máximo nivel.

En medio de esta búsqueda apareció un nombre que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas: Juan Brunetta. De acuerdo con información de Diego “Flaco” Sandoval, el futbolista de Tigres es seguido de cerca por el América y en el club ya preguntaron condiciones para intentar avanzar por su fichaje rumbo al próximo torneo.

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El mediocampista argentino vería con buenos ojos cambiar de aire y llegar al conjunto azulcrema, aunque la operación no sería sencilla desde lo económico. Su valor de mercado ronda los 7.4 millones de dólares y Tigres no facilitaría una salida, especialmente tratándose de un futbolista importante dentro del plantel.

La decisión de Juan Brunetta que lo aleja cada vez más de Tigres

A pocos días de la final de la Concachampions, Juan Brunetta tomó una decisión en redes sociales que rápidamente llamó la atención entre los aficionados. El argentino eliminó de su perfil la referencia que lo identificaba como jugador de Tigres, un gesto que muchos interpretaron como una clara señal de incomodidad con su presente en el club regiomontano.

En el último tiempo, Brunetta recibió varias críticas por parte de la afición felina debido a su rendimiento en el campo de juego y eso habría generado cierto desgaste en la relación. Por lo tanto, es muy probable su salida en el mercado de invierno.

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