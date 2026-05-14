Brian Rodríguez vs. Mane de la Parra: fuego cruzado en redes sociales tras la eliminación de América

La caída de las Águilas a manos de Pumas UNAM en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura sigue dando que hablar.

Brian Rodríguez se cruzó públicamente con Manuel de la Parra en redes sociales. El actor de Televisa comentó una publicación con el mensaje “Y 3 doritos después??” a modo de burla por la eliminación de América a manos de Pumas UNAM en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026.

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Ante esta situación, Brian Rodríguez no se quedó callado y le contestó en esa misma publicación: “Felicidades por tus campeonatos de cuartos de final. Yo ya soy tricampeón! Tú y tu equipo, 0”.

Este intercambio se viralizó rápidamente y el comentario de Brian recibió mucho apoyo por parte de los aficionados de las Águilas. No obstante, lo cierto es que Pumas sigue en carrera y podría coronar el torneo con la obtención del título.

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El conjunto Felino visita a Pachuca este mismo jueves 14 de mayo en el partido de ida de las semifinales y luego recibirá a los Tuzos el domingo 17 del mismo mes. El otro boleto para acceder a la final se lo disputan Chivas y Cruz Azul.

Brian Rodríguez podría abandonar América

El charrúa fue uno de los futbolistas más criticados luego de la eliminación de América y parecer ser uno de los jugadores que puede salir del equipo en el próximo mercado de pases. Brian Rodríguez ya había estado cerca de salir meses atrás y hasta había admitido contactos con Inter Miami.

Aunque la opción de la franquicia de la MLS ya perdió fuerza, lo cierto es que el uruguayo tiene opciones para cambiar de aires. Él mismo ya dejó en claro que su prioridad es volver a Europa y su próximo destino podría estar en el Viejo Continente.

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En síntesis