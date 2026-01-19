Por la tercera fecha del Clausura 2026 de la Liga MX, Pachuca y América no se sacaron diferencia e igualaron sin goles en el Estadio Hidalgo. Los dos equipos fueron incapaces de crear ocasiones claras de gol y debieron conformarse con apenas un punto.

Este resultado preocupa sobre todo a las Águilas, que aún no ganaron, pero, para peor, aún no marcaron goles. Y es que este 0-0 se suma a la derrota 2-0 de local ante Atlético San Luis por la Jornada 2 y el 0-0 contra Xolos en condición de visitante.

El dato saliente de esta mala racha del cuadro capitalino es que no se registraba desde el torneo México 1970 y que, en el formato de torneos cortos, representa el peor arranque ofensivo del club. Por eso mismo, la preocupación es máxima en la institución azulcrema, pensando en pelear por un torneo que busca ganar.

En aquella ocasión, hace 56 años, en el torneo que se dio previo al inicio de la primera Copa del Mundo que albergó México, los de Coapa iniciaron su torneo con un 0-1 de local ante Toluca, otra caída de visitante por 1-0 contra Santos Laguna y, curiosamente, un empate sin goles frente a los Tuzos, aunque en esa ocasión de local.

Aquel torneo, que inició antes del Mundial pero que terminó después, fue negativo para los Azulcremas. La competencia se dividía en dos zonas de 8 equipos cada uno, donde los primeros 4 avanzaban al Grupo de Campeonato. Las Águilas terminaron 5° en el Grupo 2 y jugaron la Grupo de Consolación, como se lo llamaba. Allí, entre los peores 8 del torneo, terminó 6°.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Clausura 2025?

De cara a poder conseguir su primera victoria en el actual certamen, el cuadro azulcrema estará recibiendo al Necaxa por la Jornada 4 el próximo sábado 31 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

