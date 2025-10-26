Es tendencia:
¿Por qué no juegan Oussama Idrissi y Eduardo Bauermann en Toluca vs. Pachuca por el Apertura 2025? 

El volante marroquí y el defensa brasileño no serán parte del duelo de los Tuzos ante los Diablos Rojos por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Oussama Idrissi y Eduardo Bauermann no estarán presentes en el duelo de Pachuca ante Toluca
© Getty ImagesOussama Idrissi y Eduardo Bauermann no estarán presentes en el duelo de Pachuca ante Toluca

Por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MXToluca y Pachuca se miden este domingo 26 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca. Ambos equipos van por la victoria para acercarse al objetivo que tienen trazados cada uno. 

Para este encuentro, el director técnico Jaime Lozano no contará con dos jugadores que suelen ser titulares. El volante Oussama Idrissi y el defensa Eduardo Bauermann no estarán presentes en el partido. La razón es que fueron expulsados en la fecha anterior ante Tigres UANL y deberán cumplir un partido de suspensión. 

¿Quién serán los reemplazos de Oussama Idrissi y Eduardo Bauermann en Toluca vs. Pachuca?  

Con esta noticia, el defensa Jorge Berlanga y el volante William Carvalho se sumarán al conjunto inicial e intentarán demostrarle al técnico que pueden ser una opción. De esa manera, es su chance para sumar minutos y consideración de cara a lo que viene.  

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Toluca sin Oussama Idrissi y Eduardo Bauermann?  

Sin Oussama Idrissi y Eduardo Bauermann el conjunto albiazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Diablos Rojos: Moreno; Aceves, Berlanga, Barreto, García; Guzmán, Carvalho, Bautista; Valencia, Quiñones y Kenedy

En síntesis 

  • Oussama Idrissi y Eduardo Bauermann no están disponibles para el partido de Toluca vs. Pachuca por la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX. 
  • El volante marroquí y el defensa brasileño fueron expulsados la fecha anterior ante Tigres UANL y deberán cumplir con un partido de suspensión. 
  • El defensa Jorge Berlanga y el volante William Carvalho los reemplazarían y se sumarían al conjunto inicial. 
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
