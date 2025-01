Ya tenemos fecha. La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford recibió la confirmación más esperada por lo que ahora es momento de comenzar a adentrarse en los detalles de uno de los enfrentamientos más esperados por todos. Una parte muy importante de esta historia es el peso y es que el estadounidense hará una gran suba para llegar hasta el mexicano y, como si fuera poco, no habrá cláusula de rehidratación. ¿De qué se trata esto? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Resulta que el combate está pautado en las 168 libras o en el peso supermediano, como le quede más cómodo a cada uno para identificarlo. Esta es la categoría por excelencia para Canelo y aquí la mayor incógnita está posada sobre la diferencia que puede existir entre uno y otro una vez que ambos pugilistas superen la báscula el día viernes.

Claro, cuando Saúl se rehidrate recuperará libras como de costumbre, pero Crawford no podrá llegar bajo ninguna circunstancia a ese número, porque no es su peso natural. De antemano hará un gran acondicionamiento físico para llegar hasta la 168 libras, por lo que subir todavía más no suena a una misión nada sencilla.

A Terence Crawford no le importa el peso, solamente quiere pelear con Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

En relación a esto, quien se expresó en las últimas horas y lo hizo de manera muy contundente fue el entrenador del propio Crawford. Brian McIntyre explicó que no tienen ningún problema como equipo en someterse a la rehidratación del mexicano. El coach resaltó que no le parece algo relevante a la hora de juzgar a esta clase de estrellas, ya que entiende que no será un factor determinante para beneficiar a uno o perjudicar al otro.

La palabra del entrenador de Crawford sobre la diferencia de peso con Canelo Álvarez

“Nos importa un bledo eso. Solo puedes subir hasta cierto punto y, si se pasa, ese es su problema. Lo primero que salió de su boca fue que él quiere la pelea. Si Terence no tiene problema con eso, yo tampoco lo tengo”, comenzó diciendo el entrenador a The Ring.

Y además agregó: “Eso es una mierda, es de débiles. Cuando dicen que no puedes subir más de tanto peso… No, hombre, que se jodan con eso. Esto es boxeo. Yo tengo las habilidades, tú subiste a la báscula, diste el peso y no importa cuánto regrese después. Aceptaste la pelea, así que entremos al ring y peleemos como hombres, así de simple”.