Este sábado en Las Vegas se vivirá una de esas noches que pueden cambiar la historia del boxeo. Canelo Álvarez, dueño absoluto del peso supermediano, se mide con Terence Crawford, el invicto que decidió desafiar la lógica y subir dos categorías para ir por todo. No es solo un choque de campeones: es un duelo de egos, legados y estilos que representan lo mejor del boxeo actual.

El histórico luchador mexicano pondrá en juego sus cuatro cinturones de campeón mundial en la categoría supermediano, mientras que el estadounidense dará un salto inédito al subir dos divisiones de peso para intentar destronarlo. El combate genera enorme expectativa y es sin lugar a dudas de los eventos más esperados y prometedores del calendario pugilístico internacional.

Para Canelo, una victoria en Nevada significaría reafirmar su legado en el peso supermediano y dejar en claro que nadie, menos proveniente de divisiones menores, puede con él en las 168 libras. Además, por el nivel de exposición de esta contienda, lo pondría en una posición fuerte para negociar futuras peleas millonarias y también, lo ratificaría como uno de los nombres más rentables del boxeo.

Por el lado de Crawford, un triunfo esta noche lo transformaría en el primer hombre en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas (ligero, welter y supermediano, en este caso). Además, podría ser considerado como uno de los logros más grandes en la historia moderna del deporte, por el tipo de rival al que tendrá enfrente.

¿A qué hora es la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

El evento, que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) dará comienzo a las 19.00 horas del Centro de México. Sin embargo, habrá que ser pacientes: los contendientes no subirán al ring hasta por lo menos las 21.00 horas CDMX, una modalidad que suele ser habitual en este tipo de noches. Será una verdadera fiesta que contará con una previa a la altura de semejante cita.

¿Cómo y dónde ver la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Todos los interesados en seguir el enfrentamiento entre el mexicano y el estadounidense podrán hacerlo a través de la plataforma Netflix. El sitio ha comprado los derechos de transmisión del evento por una cifra multimillonaria y será la única pantalla en la que se podrá sintonizar la pelea. Habrá que estar suscripto a la misma para poder seguir este evento histórico.