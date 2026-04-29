Canelo Álvarez confirmó qué hará cuando se retire del boxeo

Un pecado muy grande que castiga a los deportistas cuando se retira, es el de no tener los suficientes ingresos para poder vivir tranquilos el resto de sus vidas. En ese sentido, mucho terminan despilfarrando sus fortunas y quedándose sin nada, aunque alguien como Canelo Álvarez tiene muy en claro como seguir su camino una vez que decida colgar los guantes para siempre.

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En las últimas horas, Canelo dio una entrevista al podcast de Oso Trava en el que habló de todo. Uno de los puntos que tocó estuvo relacionado a sus planes más allá del boxeo, algo que Saúl tiene muy en claro. El tapatío no quiere quedar a la deriva del futuro, por lo que planeó cada milímetro del camino que piensa recorrer por debajo de los cuadriláteros.

Canelo no quiere ser promotor de boxeo

“Sigo con esa idea. Lo que pasa es que mi CEO (Richard Schaefer) tenía la idea de hacer una promotora y le dije: ‘Yo no quiero, es muy complicado, tengo otras metas en otros negocios, para qué el boxeo, el boxeo me dio mucho, no quiero y bueno… Vamos a hacerlo’. Al final de cuentas todo lo que yo le dije ya se dio cuenta por qué se lo dije y dijo: ‘Ahora ya te entendí porque no quieres entrar al boxeo’”, comentó Canelo.

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Y además agregó: “Hay demasiado cochinero que yo no quiero involucrarme con eso. Promotores que tienen sus intereses, peleándose unos a los otros, demasiadas cosas que yo no quiero estar involucrado en eso porque yo no tengo necesidad”.

Canelo aún tiene mucha cuerda para dar y no se siente como un retirado en actividad dando sus últimos pasos, sino más bien todo lo contrario, ya que aspira a volver a ser campeón del mundo. Sin embargo, no le quita el ojo a lo que la vida le puede deparar y por eso no quiere dejar ningún detalle librado al azar, aunque lejos de la promoción del deporte y cerca de sus múltiples emprendimientos y negocios familiares como la cocina o gasolineras.

En síntesis

Canelo Álvarez descartó fundar una promotora de boxeo para evitar conflictos de intereses del sector.

descartó fundar una promotora de boxeo para evitar conflictos de intereses del sector. El boxeador mexicano Saúl Álvarez reveló sus planes financieros en el podcast de Oso Trava .

reveló sus planes financieros en el podcast de . El CEO Richard Schaefer propuso el negocio, pero Canelo prioriza sus metas en otros sectores.