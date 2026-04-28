Canelo Álvarez actualmente se encuentra en rehabilitación luego de una operación en su codo izquierdo. El mexicano tenía pactado previamente pelear en mayo y en septiembre de este año, pero el combate de mayo no se efectuará y el tapatío solo luchará una vez en 2026.

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Todavía no hay una confirmación sobre el rival de Canelo Álvarez en septiembre. La pelea se llevará a cabo en Arabia Saudita debido al contrato que firmó el púgil con el promotor Turki Al-Alshikh y desde hace tiempo se habla de la posibilidad del combate entre el mexicano y David Benavidez.

Eddy Reynoso, histórico entrenador de Canelo Álvarez, habló recientemente en relación a la posible pelea con David Benavidez: “Por ahora nos vamos a quedar en el peso supermediano. La división está en pleno apogeo y allí podremos mantenernos muy activos en un futuro próximo”.

Eddy Reynoso descartó que Canelo Álvarez pelee con David Benavidez (Getty Images)

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“Esa pelea contra Benavidez ya está terminada. Hubo un momento en el que esa pelea podría haberse celebrado en 168 libras y no sucedió, así que ya está zanjada. Benavidez ahora pelea en peso semipesado. Hay más posibilidades de que Benavidez se enfrente a Oleksandr Usyk que de que se enfrente a Canelo”, manifestó el entrenador en plática con ‘The Ring’.

Lo que dice Eddy Reynoso es cierto. Mientras que Canelo Álvarez se mantiene en el peso supermediano, David Benavidez ha subido hasta el peso semipesado y sus últimas tres peleas fueron en esa categoría, siendo la última en noviembre de 2025 frente a Anthony Yarde para mantener el invicto (31-0).

El próximo rival de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez perdió contra Terence Crawford en septiembre y la idea era organizar una revancha, pero el norteamericano se retiró. Otro nombre que suena es el de Christian Mbilli, el francés de 31 años quien fue ascendido a campeón mundial de peso supermediano del CMB debido al retiro de Crawford.

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En síntesis