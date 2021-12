Tras coronarse campeón mundial indiscutible en la división de peso súper mediano, la decisión de Saúl El Canelo Álvarez de subir al peso crucero para ser retador al cinturón del CMB que ostenta Ilunga Makabu tomó a todos por sorpresa, máxime cuando había y hay tantos rivales en las 160, 168 y 175 libras pidiendo enfrentarlo.

Hace algunos días, el propio peleador tapatío dijo que esa decisión la había tomado Eddy Reynoso sin consultárselo, al punto que se enteró a través de las redes sociales. Pese a ello, Canelo estuvo de acuerdo con el plan de su entrenador y ya se prepara para conquistar una división que creyó que nunca iba a explorar.

Todo esto motivó también las críticas de quienes creen que el movimiento del mexicano al peso crucero no tiene otra intención que esquivar a grandes peleadores en el peso mediano, súper mediano y semipesado. Pero Canelo se encargó de responderles a todos en entrevista con World Boxing News.

"Mira, lo que veo y sé es que vencí al luchador número uno en 168. Fue Callum Smith. Luego, Billy Joe Saunders, segundo. A continuación, el tercero Plant. Entonces, vencí a los mejores en 168. Todos estaban invictos. Vencí a todos los mejores en 168, y ahora hay gente que dice que debes luchar contra este, como siempre", dijo en relación a la demanda de David Benavídez para que le conceda una pelea.

Y agregó: "Esto siempre pasará. Pero vencí al mejor campeón en 168. Luego dicen, 'él tiene miedo de él' o 'él tiene miedo de ese tipo'. No tengo miedo de nada. No evito a nadie. ¿Pero qué me trae ese tipo? Nada. Nada. Menciona a un campeón con el que hayan peleado Benavidez y Charlo antes. ¿Cuántos? Realmente no me importa. Los haters siempre van a ser haters".