Se vieron las caras casi que por última vez antes del gran duelo que tendrán el próximo sábado en Las Vegas. Canelo Álvarez y Terence Crawford protagonizaron una intensa conferencia de prensa en el T-Mobile Arena en la que no se guardaron nada. Sin embargo, eligieron el respeto y el no dirigirse la palabra, a pesar de lo que muchos esperaban.

En relación a Canelo, el tapatío fue quien se mostró más verborrágico, con más intensidad y más ganas de animar al público. En ese contexto, Saúl manifestó sus sensaciones previas de cara a una de las peleas más importantes de su carrera, la cual reconoce como tal, más teniendo en cuenta el calibre del rival, al que respeta y no subestima.

Por otro lado, Saúl fue consultado de manera oportuna por el éxito que tiene. A Álvarez le pidieron que revele qué es lo más difícil de ser una superestrella hace tantos años y el mexicano no dudó en confesar que se trata de disciplina y de amor al deporte, sin muchos misterios ni secretos.

Canelo Álvarez confía en poder vencer a Terence Crawford

“Me siento bien para esta pelea, significa mucho. Estoy listo, no puedo esperar por el sábado a la noche. Gracias a todos por venir. Esta pelea para mí es grande, una de las más grandes de mi carrera, sin dudas la coloco en el top“, expresó Canelo ante los medios.

Canelo Álvarez mostró respeto por la pelea que tendrá ante Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

Además, cuando le consultaron por la clave de su éxito, reflexionó: “Sería difícil si no amara al boxeo. No quiere decir que sea fácil, pero para mí no ha sido tan difícil como se ve, porque siempre he respetado, he amado lo que hago con la disciplina, con las ganas de ser alguien en la vida. He llegado hasta donde estoy, nada más porque amo al boxeo. Creo que sería más difícil si no me gustara lo que hago”.

