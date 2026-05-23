¿Cuánto dinero obtuvo Oleksandr Usyk por ganar la pelea vs. Rico Verhoeven?

Una de las peleas más esperadas del año llegó este sábado 23 de mayo en el que Oleksandr Usyk derrotó a Rico Verhoeven en Egipto. El ucraniano expuso y retuvo su corona CMB del peso pesado en una contienda que terminó ganando por nocaut técnico en el round 11 y que le permitió llevarse una verdadera ganancia millonaria a casa.

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Los millones que ganó Usyk vs. Verhoeven

Por vencer a Rico Verhoeven en Egipto, Usyk obtuvo una fortuna cercana a los 50 millones de dólares. Como siempre se da en estos casos, las ganancias se reparten de lo que se acuerde previamente, el éxito en la venta de boletos y un factor muy importante: los ingresos por PPV gracias a los usuarios que abonaron una membresía para disfrutar del evento a través de sus pantallas.

La pelea fue mucho más igualada de lo que se podía imaginar en un principio. Rico luchó con mucho ímpetu, no dio un paso atrás y sorprendió a un Usyk que se vio obligado a tener que sacar el máximo y más. Finalmente, cuando el KO era la única alternativa para el ucraniano, la potencia del campeón se hizo presente y dejó al neerlandés sin nada pese a ir adelante en las tarjetas.

De esta manera, la carrera de Usyk continúa siendo más que exitosa. Un impactante récord de 25-0 con 16 triunfos antes de tiempo le permite mantenerse consolidado como uno de los mejores libra por libra de la actualidad y como uno de los pugilistas más dominantes de todos los tiempos. A cualquiera que se oponga en su camino, Oleksandr le gana.

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En síntesis