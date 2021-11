No tiene sentido discutir con un necio. Saúl El Canelo Álvarez ha aprendido esa lesión hace tiempo y ha reservado sus energías para trabajar a conciencia en el gimnasio buscando presentar una versión mejorada de sí mismo en cada nueva pelea. Eso lo llevó a coronarse esta noche como el campeón mundial indiscutible de la división de peso súper mediano.

En el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas tuvo una actuación solida a lo largo de toda la pelea ante Caleb Plant, mostrando potencia, gran habilidad defensiva y efectividad en sus golpes. La cerró con un nocaut espectacular en el undécimo asalto y se lo dedicó a todos los mexicanos que lo respaldan.

Claro que también hay de los que no y no importa lo que el tapatío logre. Es el caso del periodista de ESPN David Faitelson, quien apenas terminado el combate insistió desde su cuenta de Twitter con eso de que no es el mejor peleador libra por libra del mundo. Una proclama que ya está quedándose sin argumentos.

"Gran logro del Canelo: ganar los 4 cinturones de las 168 libras… Pero, para mí, no es el mejor boxeador del mundo libra por libra. Hoy, le faltaron recursos", comenzó escribiendo. Y ante la primera catarata de críticas, agregó: "Con todo respeto, Saúl El Canelo Álvarez no puede ser el mejor boxeador del mundo libra por libra. Esa distinción no sólo significa ganar peleas y títulos. Significa ser el más completo. Él no lo es".

Por último, intentó revolver en el costal de nombres para buscar peleadores que justifiquen su veredicto: "Siguen vendiendo más de lo que realmente es. Canelo es un gran boxeador, pero no está por encima hoy de Terrence Crawford,de Errol Spence o Naoya Inoue. Es un boxeador que descansa gran parte de su destreza en la potencia, preparación y disciplina.Tiene 31 años. Es una mole".