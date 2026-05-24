Polémica en puerta: Rico Verhoeven confirmó que apelará el resultado de la pelea con Oleksandr Usyk

Tras un final deslucido por parte del árbitro, el neerlandés se encuentra trabajando con su equipo de abogados para revertir la situación.

La pelea que protagonizaron Oleksandr Usyk y Rico Verhoeven este sábado 23 de mayo en Egipto terminó con polémica. El ucraniano retuvo su cinturón CMB del peso pesado luego de quedarse con una victoria que se consumó por la vía del nocaut técnico en el anteúltimo round. El neerlandés sintió injusto el desenlace, por lo que continuará con la historia en las vías judiciales.

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A través de sus redes sociales, Verhoeven compartió una imagen post combate en la que enfocó a su abogado trabajando con una notebook y un mensaje claro en el que informaba que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para determinar la legalidad de su presentación sobre el cuadrilátero.

Lo que busca Verhoeven con la apelación del resultado final

Rico no reveló qué es lo que espera exactamente de esta apelación. Entre los posibles escenarios se puede conjeturar con el deseo de anular el combate, ordenar repetirlo o darle la victoria a él, aunque esto último suena a lo más imposible de conseguir.

“Se ha presentado una protesta oficial en nuestro camino al aeropuerto. Las reglas solo importan si se aplican cuando más importa“, escribió Verhoeven en su cuenta de Instagram. Por el momento se desconocen los pasos a seguir por parte de la Justicia deportiva.

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La molestia de Verhoeven se centra en que no se sentía noqueado ni mucho menos al momento en el que el árbitro decidió detener las acciones, a falta de un segundo para que termine el round 11. A su vez, Rico compartió un video que detalla que el réferi intercede luego de que sonara la campana que marca el final de la vuelta, por lo que añadió otro argumento para intentar revertir el fallo de una pelea en la que estaba entregando una sólida presentación.

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En síntesis