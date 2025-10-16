Los planes indicaban que su fecha de regreso fuera para febrero, pero la lesión inesperada que apareció en uno de sus codos modificó todos los planes, por lo que la vuelta de Canelo Álvarez al cuadrilátero tras perder con Terence Crawford es un misterio. En ese contexto, alguien que lo está esperando hace tiempo como Hamzah Sheeraz estaría decidido a tomar otros rumbos si no se concreta pronto el duelo con el mexicano.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Problemas para Manny Pacquiao? A Rolly Romero le dictaron un rival obligatorio

Desde su última presentación a mediados de julio contra Edgar Berlanga en la que ganó con un nocaut contundente y convincente, todos se preguntaron qué sería del futuro del británico ahora que consolidó su nombre como estrella del deporte. Bueno, el siguiente paso lo pondría cara a cara con Canelo, pero también el mismo lo podría alejar de Saúl.

El futuro de Sheeraz no depende de Canelo

Claro, Sheeraz tiene sus propias metas y luego de que el tapatío haya perdido su corona unificada de los supermedianos perdió un tanto de atractivo para el resto de protagonistas de la división. Hamzah tiene el mismo sueño que todos: convertirse en campeón del mundo y no detendrá o modificará sus planes.

En ese contexto se expresó el promotor de Sheeraz, Frank Warren, quien fue muy claro a la hora de expresarse sobre los deseos de la figura. “No sé qué haremos ahora. Dejemos que Canelo se opere, que se calme y veamos dónde estamos“, afirmó el manejador.

Publicidad

Publicidad

Hamzah Sheeraz quiere conquistar los títulos de los supermedianos. (GETTY IMAGES)

Por su parte, el propio Hamzah le había comentado a The Ring en las últimas semanas: “Aún podría pelear con Canelo, pero me gustaría tener una oportunidad por los títulos, sin importar quién los tenga. Si Crawford los tiene, si se mantiene en el peso, entonces pelearé con él. Pero si deja vacante el título, entonces soy mandatario del CMB. Solo quiero una oportunidad por los títulos”.

ver también Mauricio Sulaimán confirmó si Manny Pacquiao volverá a pelear por un título

El panorama no es nada claro. El próximo rival de Canelo puede salir de varias opciones, incluido Sheeraz, mientras que Hamzah necesita certezas para, en todo caso, poder decidir con rapidez su futuro. La promesa del deporte no desea quedarse estancada ni depender de alguien para alcanzar su cometido.

Publicidad