El mundo del boxeo amaneció este domingo con una triste noticia. Ricky Hatton, excampeón mundial de 46 años, falleció este 14 de septiembre en Manchester. El expúgil británico se convirtió en un ícono del deporte en Gran Bretaña y tuvo una carrera deportiva muy exitosa.

Aún se desconoce el motivo del fallecimiento. De acuerdo a lo reportado por la policía de Manchester, no se cree que existan circunstancias sospechosas acerca de la muerte de Ricky Hatton, quien logró títulos en peso superligero y wélter a lo largo de su carrera.

ver también De Faitelson a Álvaro Morales, así reaccionaron los líderes de opinión de México a la derrota de Canelo Álvarez

El boxeador británico se subió al ring en 48 oportunidades y obtuvo 45 triunfos, entre los más recordados son las victorias contra el ruso Kostya Tszyui y José Luis Castillo. Su primera derrota la sufrió en 2007, cuando combatió con Floyd Mayweather Jr en Las Vegas.

Publicidad

Publicidad

Apodado “Hitman”, Ricky Hatton se retiró del boxeo en 2012 y en los últimos años el británico confesó sus problemas con el alcohol, las drogas y la depresión. De momento se desconoce si esta situación personal ha tenido que ver con su fallecimiento.

Ricky Hatton peleó con Floyd Mayweather Jr en 2007 (Getty Images)

Ricky Hatton tenía pensado volver a subirse a un ring en diciembre de este año en una pelea en Dubai contra Eisa Al Dah. Luego de la noticia, muchas personalidades del boxeo y del deporte mostraron su tristeza por el fallecimiento del británico.

Publicidad

Publicidad

El comunicado de Manchester City

Ricky Hatton fue aficionado del Manchester City y los hinchas del club tenían al exboxeador como un ídolo y una representación de su equipo. Por este motivo, el equipo de la Premier League emitió un comunicado tras la noticia e indicó que se hará un minuto de silencio en el Derby de Manchester de este domingo por su fallecimiento.

“El Manchester City está consternado por la triste noticia del fallecimiento del aficionado del City y leyenda del boxeo Ricky Hatton, a los 46 años. Ricky era uno de los aficionados más queridos y respetados del City. Siempre lo recordaremos. Todo el club desea expresar su más sincero pésame a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles”, indicó parte del comunicado del Manchester City.