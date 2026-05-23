¿Cuánto dinero ganó Rico Verhoeven por perder la pelea vs. Oleksandr Usyk?

Uno de los protagonistas estelares del fin de semana fue Rico Verhoeven. La leyenda neerlandesa del kickboxing se subió al cuadrilátero por segunda vez en su carrera para enfrentarse con el campeón pesado Oleksandr Usyk en una contienda que tuvo en juego el cinturón CMB del peso pesado y que lo vio perder, pero que le permitió ganar una de las bolsas millonarias más grandes de su carrera.

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La cantidad de dinero que ganó Rico Verhoeven vs. Oleksandr Usyk

Según se divulgó en las horas previas a la pelea, las ganancias de Verhoeven se acercaron hasta las 15 millones de libras esterlinas, lo que es equivalente a unos 10 millones de dólares. Dada la enorme convocatoria con la venta de boletos, los PPV gracias a todos aquellos que abonaron para disfrutar del evento a través de sus pantallas y lo pactado previamente, Rico completó una jornada más que exitosa a nivel económico.

La pelea fue mucho más igualada de lo que se podía imaginar en un principio. Rico luchó con mucho ímpetu, no dio un paso atrás y sorprendió a un Usyk que se vio obligado a tener que sacar el máximo y más. Finalmente, cuando el KO era la única alternativa para el ucraniano, la potencia del campeón se hizo presente y dejó al neerlandés sin nada pese a ir adelante en las tarjetas.

De esta manera, con 37 años y en el cierre de su carrera (retirado del kickboxing por decisión propia), Verhoeven se enfrentó a una de las oportunidades más grandes de trayectoria en relación a la exposición que vivió a lo largo de todos estos meses. Se desconoce su futuro, pero se espera que, lentamente, comience un alejamiento definitivo de las luces más encandilantes que lo acompañaron durante tantos años de deportividad plagada de logros deportivos destacados.

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En síntesis