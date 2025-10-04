Quién pelea HOY sábado 4 de octubre de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

El mundo del boxeo quedó maravillado por la presentación que tuvieron Canelo Álvarez y Terence Crawford a mediados de septiembre, pero el paso del tiempo va dejando esa presentación atrás para centrarse en lo que viene. En ese contexto, con octubre recién iniciado, es tiempo de darle paso a otros protagonistas que intentarán ganarse el reconocimiento del boxeo mundial.

En esta oportunidad, la acción se llevará a cabo en Glasgow, Escocia, con personajes que no suelen estar en los comentarios diarios de aquellos que más siguen el deporte. Sin embargo, tanto Cristóbal Lorente, como Nathaniel Collins saben que tienen el futuro en juego si desean brillar.

Lo que estará en juego entre el local y el español es el cinturón europeo del peso pluma. Esto puede servir como una plataforma interesante para obtener reconocimiento y peleas más importantes posteriormente. Esto genera que ambos sientan la obligación de lucirse para dar un espectáculo acorde a una contienda que presenta una corona en disputa.

La acción comenzará a partir de las 09:00hs del Centro de México, 10:00hs en Bogotá y 12:00hs en Buenos Aires. Además, para todos aquellos fanáticos que gusten sintonizar la velada, lo podrán hacer de manera exclusiva mediante DAZN desde cualquier parte del mundo.

Las peleas más destacadas de este sábado 4 de octubre: